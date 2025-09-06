Top 3 legolcsóbb licit ingatlan Tatabányában: már 12 milliótól is

Ritkán adódik olyan lehetőség, hogy valaki igazán kedvező áron juthasson ingatlanhoz. Most azonban három, olcsó licitálható ingatlan várja az érdeklődőket, amelyek között mindenki találhat igényének és pénztárcájának megfelelő lehetőséget – íra a licit.info.hu

Olcsó licit lehetőségek Tatabányában: Szabadkai utca, Napsugár utca, Ifjúság utca

Forrás: licit.info

Olcsó licitlehetőségek Tatabányán

Szabadkai utca 31.

A legolcsóbb licit a Szabadkai utca 31. szám alatti lakóház, amelynek kikiáltási ára 2 592 000 forint, minimum ára pedig 1 814 400 forint. A telek 312 négyzetméteres, így kisebb felújítás után lakóingatlanként is ideális lehetőség. Az árverés vége 2025. október 8-án esedékes – egy igazi esély a spórolós ingatlanvásárlóknak. Napsugár utca 5/B

A Napsugár utca 5/B földszinti lakás kikiáltási ára 12 500 000 Ft, minimum ára 11 250 000 Ft. Ez az ingatlan a családosok számára kínál kényelmes elhelyezkedést és biztos értékmegőrzést. Az árverés 2025. szeptember 19-én zárul, így az érdeklődőknek érdemes előre felkészülni a licitre. Ifjúság utca 50. 2/2.

Az Ifjúság utca 50. szám alatti ingatlan kikiáltási és minimum ára egyaránt 19 000 000 Ft. A második emeleti lakás modern elrendezéssel és kényelmes belső terekkel várja új tulajdonosát. Az árverés vége 2025. szeptember 18-án lesz, így a licitálni vágyók hamarosan dönthetnek a vásárlásról.

Tatabányán tehát most három igazán vonzó olcsó licit lehetőség közül válogathatnak az érdeklődők. Akár kisebb lakóházról, akár komfortos lakásról van szó, a licitálás révén kedvező árakon juthatnak ingatlanhoz azok, akik időben lépnek. A Szabadkai utca 31. szám alatti lakóház különösen figyelemre méltó, hiszen minimális befektetéssel és okos licittel valaki igazi “nyereményhez” juthat.