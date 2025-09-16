Beindult a céklaszezon: ezért ajánlják az ősz vitaminbombáját a dietetikusok

Ahogy az őszi lehűlés megérkezik, úgy színesedik piaci kínálatunk is: feltűnik a céklák élénk pirosa, lila-vörös gumói, amik nemcsak szépek, hanem sokféle értékkel bírnak. A céklaszezon most van: jó oka van, hogy miért érdemes most többet fogyasztani, téli készleteket is csinálni, és tudatosan beépíteni ezeket a piros gyökereket az étrendbe.

A céklaszezon még tart: még nem késő beszerezni ezeket a vitaminokban gazdag lila gumókat.

Fotó: Rimányi Zita / Forrás: Veol.hu

Céklaszezon – mikor van, és miért érdemes most fogyasztani

A céklaszezon általában július végétől tart egészen október végéig, amikor a friss gumók elérhetők a legtöbb piacon. Ez az az időszak, amikor a cékla tápanyagtartalma a legmagasabb: a vitaminok, antioxidánsok, ásványi anyagok még nem károsodtak a hosszú tárolás vagy túl erős hőhatás miatt. Ilyenkor olcsóbb és frissebb az áru, így energia-befektetés és íz-érték arányban is a legjobb döntés. Emellett sok háztartás ekkor készíti el a savanyúságokat, befőtteket, előkészítve a téli hónapokra.

Mire jó a cékla?

Vérnyomáscsökkentés, érrendszer támogatása: A különböző tanulmányok és táplálkozási portálok szerint a cékla és céklalé nitráttartalma segíti az erek tágulását, ezáltal csökkentheti a szisztolés és diasztolés vérnyomást is.

Sportteljesítmény fokozása: A cékla nitrátjai javíthatják az oxigénfelvételt és az izmok energiafelhasználását — több vizsgálatnál sportolók kapták céklaleves vagy céklalé-adagokkal, és javultak az állóképességi eredményeik.

Gyulladáscsökkentés és antioxidáns hatás: A cékla betalain pigmentjei és antioxidáns vegyületei hozzájárulhatnak a szervezet oxidatív stresszel szembeni védekezéséhez, valamint segíthetnek krónikus gyulladások csökkentésében.

Vérképzés, immunrendszer támogatása: Tartalmaz folsavat (B9), vasat, más nyomelemeket, amelyek fontosak a vérképzéshez, valamint a jól működő immunrendszerhez.

Testsúly és emésztés: A rosttartalma segíti a bélrendszer működését, elősegíti a jó teltségérzetet. Emellett a kalóriaérték viszonylag alacsony, így beilleszthető egy testsúly-megtartó vagy csökkentő étrendbe.

Befőzés és tartósítás – így lesz télire is egészséges

A céklát a legtöbben savanyúságként vagy befőttként teszik el télire. Ez nemcsak hagyomány, hanem remek módja annak, hogy a hideg hónapokban is élvezhessük a cékla jótékony hatásait.

Savanyított cékla : a felkarikázott vagy reszelt céklát forró, ecetes-cukros-sós felöntőlével öntik le, majd sterilizált üvegekbe zárják. A megfelelő fűszerezés (babérlevél, kömény, torma) még gazdagabb ízt ad.

: a felkarikázott vagy reszelt céklát forró, ecetes-cukros-sós felöntőlével öntik le, majd sterilizált üvegekbe zárják. A megfelelő fűszerezés (babérlevél, kömény, torma) még gazdagabb ízt ad. Édes befőtt: cukros-ecetes lében főzve, szelíd fűszerekkel tartósítva. A túl hosszú főzés kerülendő, mert csökkentheti a vitaminok mennyiségét.

Tippek a befőzéshez: csökkentett cukorral és természetes fűszerekkel egészségesebb változat készíthető; a gondos dunsztolás biztosítja a hosszú eltarthatóságot.

Ha pedig valaki többféle változatot is kipróbálna, a Mindmegette.hu oldalán számos céklás recept található, a klasszikus befőttektől a modern, különleges fogásokig.