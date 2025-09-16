szeptember 16., kedd

Egészség

1 órája

Beindult a céklaszezon: ezért ajánlják az ősz vitaminbombáját a dietetikusok

Címkék#befőtt#céklalé#tápanyagtartalom#antioxidáns#egészséges életmód#vitamin

Az ősz nemcsak a szüret és a sütőtök ideje, hanem a gyökérzöldségeké is. A céklaszezon ilyenkor a legjavát adja: friss gumóit érdemes nyersen, főzve vagy akár befőzve fogyasztani. Megmutatjuk, hogyan erősíti a cékla az egészséget, miként készíthető el télire, és miért ajánlják a szakemberek az étrend részeként.

Bajcsy Tünde

Ahogy az őszi lehűlés megérkezik, úgy színesedik piaci kínálatunk is: feltűnik a céklák élénk pirosa, lila-vörös gumói, amik nemcsak szépek, hanem sokféle értékkel bírnak. A céklaszezon most van: jó oka van, hogy miért érdemes most többet fogyasztani, téli készleteket is csinálni, és tudatosan beépíteni ezeket a piros gyökereket az étrendbe.

A céklaszezon még tart: még nem késő beszerezni ezeket a vitaminokban gazdag lila gumókat.
Fotó: Rimányi Zita / Forrás: Veol.hu

Céklaszezon – mikor van, és miért érdemes most fogyasztani

A céklaszezon általában július végétől tart egészen október végéig, amikor a friss gumók elérhetők a legtöbb piacon. Ez az az időszak, amikor a cékla tápanyagtartalma a legmagasabb: a vitaminok, antioxidánsok, ásványi anyagok még nem károsodtak a hosszú tárolás vagy túl erős hőhatás miatt. Ilyenkor olcsóbb és frissebb az áru, így energia-befektetés és íz-érték arányban is a legjobb döntés. Emellett sok háztartás ekkor készíti el a savanyúságokat, befőtteket, előkészítve a téli hónapokra.

Mire jó a cékla?

  • Vérnyomáscsökkentés, érrendszer támogatása: A különböző tanulmányok és táplálkozási portálok szerint a cékla és céklalé nitráttartalma segíti az erek tágulását, ezáltal csökkentheti a szisztolés és diasztolés vérnyomást is. 
  • Sportteljesítmény fokozása: A cékla nitrátjai javíthatják az oxigénfelvételt és az izmok energiafelhasználását — több vizsgálatnál sportolók kapták céklaleves vagy céklalé-adagokkal, és javultak az állóképességi eredményeik. 
  • Gyulladáscsökkentés és antioxidáns hatás: A cékla betalain pigmentjei és antioxidáns vegyületei hozzájárulhatnak a szervezet oxidatív stresszel szembeni védekezéséhez, valamint segíthetnek krónikus gyulladások csökkentésében. 
  • Vérképzés, immunrendszer támogatása: Tartalmaz folsavat (B9), vasat, más nyomelemeket, amelyek fontosak a vérképzéshez, valamint a jól működő immunrendszerhez. 
  • Testsúly és emésztés: A rosttartalma segíti a bélrendszer működését, elősegíti a jó teltségérzetet. Emellett a kalóriaérték viszonylag alacsony, így beilleszthető egy testsúly-megtartó vagy csökkentő étrendbe.

Befőzés és tartósítás – így lesz télire is egészséges

A céklát a legtöbben savanyúságként vagy befőttként teszik el télire. Ez nemcsak hagyomány, hanem remek módja annak, hogy a hideg hónapokban is élvezhessük a cékla jótékony hatásait. 

  • Savanyított cékla: a felkarikázott vagy reszelt céklát forró, ecetes-cukros-sós felöntőlével öntik le, majd sterilizált üvegekbe zárják. A megfelelő fűszerezés (babérlevél, kömény, torma) még gazdagabb ízt ad. 
  • Édes befőtt: cukros-ecetes lében főzve, szelíd fűszerekkel tartósítva. A túl hosszú főzés kerülendő, mert csökkentheti a vitaminok mennyiségét.
  • Tippek a befőzéshez: csökkentett cukorral és természetes fűszerekkel egészségesebb változat készíthető; a gondos dunsztolás biztosítja a hosszú eltarthatóságot.

Ha pedig valaki többféle változatot is kipróbálna, a Mindmegette.hu oldalán számos céklás recept található, a klasszikus befőttektől a modern, különleges fogásokig.

Az OKOSTÁNYÉR

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által kidolgozott OKOSTÁNYÉR® ajánlás szerint minden főétkezésnek tartalmaznia kell zöldséget vagy gyümölcsöt. Ebbe tökéletesen illeszkedik a cékla is, amely színével, ízével és tápanyagtartalmával változatossá teheti a mindennapi étrendet. 

Az OKOSTÁNYÉR® segítségével tudatosan és egészségesen csomagolhatunk tízórait, illetve uzsonnát a gyermekeinknek az iskolába. Változatos és tápanyagban dús ételeket és receptötleteket is találunk, melyek kifejezetten jót tesznek gyermekünk egészségének és egész napos energiaszint megtartásának is. Erről bővebben itt írtunk.

A céklaszezon a legjobb alkalom arra, hogy ezt a színes, vitaminokban gazdag zöldséget változatosan beépítsük étrendünkbe. Frissen, salátában, levesként vagy akár süteményben is megállja a helyét, de befőzve a téli hónapokban is könnyen elérhető. A dietetikusok ajánlják rendszeres fogyasztását, hiszen hozzájárulhat a szív- és érrendszer védelméhez, az immunrendszer erősítéséhez és az egészséges életmód fenntartásához.

 

