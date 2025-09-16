1 órája
Beindult a céklaszezon: ezért ajánlják az ősz vitaminbombáját a dietetikusok
Az ősz nemcsak a szüret és a sütőtök ideje, hanem a gyökérzöldségeké is. A céklaszezon ilyenkor a legjavát adja: friss gumóit érdemes nyersen, főzve vagy akár befőzve fogyasztani. Megmutatjuk, hogyan erősíti a cékla az egészséget, miként készíthető el télire, és miért ajánlják a szakemberek az étrend részeként.
Ahogy az őszi lehűlés megérkezik, úgy színesedik piaci kínálatunk is: feltűnik a céklák élénk pirosa, lila-vörös gumói, amik nemcsak szépek, hanem sokféle értékkel bírnak. A céklaszezon most van: jó oka van, hogy miért érdemes most többet fogyasztani, téli készleteket is csinálni, és tudatosan beépíteni ezeket a piros gyökereket az étrendbe.
Céklaszezon – mikor van, és miért érdemes most fogyasztani
A céklaszezon általában július végétől tart egészen október végéig, amikor a friss gumók elérhetők a legtöbb piacon. Ez az az időszak, amikor a cékla tápanyagtartalma a legmagasabb: a vitaminok, antioxidánsok, ásványi anyagok még nem károsodtak a hosszú tárolás vagy túl erős hőhatás miatt. Ilyenkor olcsóbb és frissebb az áru, így energia-befektetés és íz-érték arányban is a legjobb döntés. Emellett sok háztartás ekkor készíti el a savanyúságokat, befőtteket, előkészítve a téli hónapokra.
Mire jó a cékla?
- Vérnyomáscsökkentés, érrendszer támogatása: A különböző tanulmányok és táplálkozási portálok szerint a cékla és céklalé nitráttartalma segíti az erek tágulását, ezáltal csökkentheti a szisztolés és diasztolés vérnyomást is.
- Sportteljesítmény fokozása: A cékla nitrátjai javíthatják az oxigénfelvételt és az izmok energiafelhasználását — több vizsgálatnál sportolók kapták céklaleves vagy céklalé-adagokkal, és javultak az állóképességi eredményeik.
- Gyulladáscsökkentés és antioxidáns hatás: A cékla betalain pigmentjei és antioxidáns vegyületei hozzájárulhatnak a szervezet oxidatív stresszel szembeni védekezéséhez, valamint segíthetnek krónikus gyulladások csökkentésében.
- Vérképzés, immunrendszer támogatása: Tartalmaz folsavat (B9), vasat, más nyomelemeket, amelyek fontosak a vérképzéshez, valamint a jól működő immunrendszerhez.
- Testsúly és emésztés: A rosttartalma segíti a bélrendszer működését, elősegíti a jó teltségérzetet. Emellett a kalóriaérték viszonylag alacsony, így beilleszthető egy testsúly-megtartó vagy csökkentő étrendbe.
Befőzés és tartósítás – így lesz télire is egészséges
A céklát a legtöbben savanyúságként vagy befőttként teszik el télire. Ez nemcsak hagyomány, hanem remek módja annak, hogy a hideg hónapokban is élvezhessük a cékla jótékony hatásait.
- Savanyított cékla: a felkarikázott vagy reszelt céklát forró, ecetes-cukros-sós felöntőlével öntik le, majd sterilizált üvegekbe zárják. A megfelelő fűszerezés (babérlevél, kömény, torma) még gazdagabb ízt ad.
- Édes befőtt: cukros-ecetes lében főzve, szelíd fűszerekkel tartósítva. A túl hosszú főzés kerülendő, mert csökkentheti a vitaminok mennyiségét.
- Tippek a befőzéshez: csökkentett cukorral és természetes fűszerekkel egészségesebb változat készíthető; a gondos dunsztolás biztosítja a hosszú eltarthatóságot.
Ha pedig valaki többféle változatot is kipróbálna, a Mindmegette.hu oldalán számos céklás recept található, a klasszikus befőttektől a modern, különleges fogásokig.
Az OKOSTÁNYÉR
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által kidolgozott OKOSTÁNYÉR® ajánlás szerint minden főétkezésnek tartalmaznia kell zöldséget vagy gyümölcsöt. Ebbe tökéletesen illeszkedik a cékla is, amely színével, ízével és tápanyagtartalmával változatossá teheti a mindennapi étrendet.
Az OKOSTÁNYÉR® segítségével tudatosan és egészségesen csomagolhatunk tízórait, illetve uzsonnát a gyermekeinknek az iskolába. Változatos és tápanyagban dús ételeket és receptötleteket is találunk, melyek kifejezetten jót tesznek gyermekünk egészségének és egész napos energiaszint megtartásának is. Erről bővebben itt írtunk.
A céklaszezon a legjobb alkalom arra, hogy ezt a színes, vitaminokban gazdag zöldséget változatosan beépítsük étrendünkbe. Frissen, salátában, levesként vagy akár süteményben is megállja a helyét, de befőzve a téli hónapokban is könnyen elérhető. A dietetikusok ajánlják rendszeres fogyasztását, hiszen hozzájárulhat a szív- és érrendszer védelméhez, az immunrendszer erősítéséhez és az egészséges életmód fenntartásához.
Tízórai és uzsonna ötletek az iskolakezdéshez – így csomagoljunk egészségesen a gyerekeknek