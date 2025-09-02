szeptember 2., kedd

Egészséges hát

24 perce

Nem mindegy, milyen iskolatáskát hord a gyerek – a helyes választás életre szóló hatással lehet

De nehéz az iskolatáska, na de mennyire, és miért nem mindegy: a megfelelő választás hosszú távon védi a gyermek gerincét és segíti a mindennapi iskolakezdést.

Balogh Rebeka

A túl nehéz vagy rosszul kialakított iskolatáska hosszú távon komoly problémákat okozhat, például tartáshibát, izommerevséget és akár gerincferdülést is. A szakemberek minden évben hangsúlyozzák, mennyire fontos a megfelelő táska kiválasztása és a súly figyelemmel kísérése. Ha a szülők szem előtt tartják az egészségkímélő szempontokat, a gyermek magabiztosabban és szervezettebben kezdheti meg a tanévet – írja az Origo

A megfelelő iskolatáska védelmet nyújt a gyermek gerincének Forrás: Pexels
A megfelelő iskolatáska védelmet nyújt a gyermek gerincének
Forrás: Pexels

Iskolatáska: ideális súly korosztály szerint

Orvosi ajánlás szerint az iskolatáska súlya az életkor szerint a következő:

  • 1–2. osztály: legfeljebb 2,5 kg
  • 3–4. osztály: maximum 3,5 kg
  • 5–6. osztály: körülbelül 4,5 kg
  • 7–9. osztály: kb. 5 kg

Fontos, hogy a táska ne lépje túl a gyermek testsúlyának bizonyos arányát, így elkerülhető a túlzott terhelés a fejlődő gerincen. Ha a gyereknek napközben minden könyvet magával kell vinnie, a könnyített, ergonomikus táska választása kiemelten fontos.

Iskolatáska: ergonomikus kialakítás és használat

A jó iskolatáska széles, állítható vállpántokkal rendelkezik, párnázott, légáteresztő hátrésszel, és belső rekeszekkel segíti a súly egyenletes elosztását. Egyes típusok ortopédiai kialakításúak, kifejezetten a helyes testtartást segítik.

  • Első három évben: merev falú vagy merevített hátlap a könnyebb pakolás és a keskenyebb kivitel miatt.
  • Későbbi évfolyamokban: ergonomikus, testhez illeszkedő táskák, amelyek a vállról a csípőre is átadják a súlyt.

A táska viselésénél a legfontosabb szabály, hogy mindkét vállon hordja a gyermek, a hát közepén legyen, és ne lógjon túl mélyre. A szülőknek érdemes rendszeresen átnézni a táskát és eltávolítani a felesleges tárgyakat, mint a nehéz kulacs vagy vastag füzetek.

Iskolatáska: hosszú távú előnyök

A megfelelő táska és a tudatos pakolás nemcsak a gerinc védelmét szolgálja, hanem hozzájárul a gyermek magabiztosságához, szervezettségéhez és általános jólétéhez. A súlykontroll, az ergonomikus kialakítás és a rendszeres ellenőrzés együtt biztosítják, hogy az iskolatáska valódi segítség legyen a tanulásban, ne pedig egészségügyi kockázat.

 

