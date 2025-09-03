13 bámulatos és tündéri fotó az iskolapadból: így néztek ki a diákok 1900 és 1980 között

Megjött az ősz, ez pedig csak egy dolgot jelenthet: itt az új tanév, (régi vagy új) iskolapad: elkezdődött az iskola a diákok számára. Nem volt ez másként a múlt században sem, és most képeken mutatjuk meg, milyen volt a régi iskolai élet Magyarországon. Az akkor még egyenruhás iskolás gyerekek a 20. században palatáblával és tintatartóval indultak tanulni, míg a falusi iskola régen sokszor azt jelentette, hogy a gyerekek hosszú utakat gyalog tettek meg – olykor mezítláb, cipőt csak az osztályteremben húzva. A Fortepanon talált képeken látható palatábla és iskolatáska mára már csak emlék, de a történelmi iskolai képek mégis átadják azt a komoly elszántságot, amellyel a tanulás egykor a mindennapok része volt.

Az iskolapad akkor is várta a tanulókat, ahogy a felelés is

Forrás: Fortepan / Reményi József