M1-es autópálya
2 órája
Iskolakezdés az M1-es autópályán: nem egyszerű az élet
Iskolakezdés az M1-es autópályán. Sajnos nem egyszerűbb közlekedni az ősz első napján sem hazánk legforgalmasabb autópályáján.
Az ősz beköszöntével sem egyszerűbb közlekedni az M1-es autópályán. Az iskolakezdéssel az amúgy is hatalmas forgalom sokszorozódott ma reggelre. Építési munkák miatt a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 16-os és 19-es kilométerkővek között, Biatorbágy térségében torlódik a forgalom. - írja az utinform.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre