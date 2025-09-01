szeptember 1., hétfő

M1-es autópálya

2 órája

Iskolakezdés az M1-es autópályán: nem egyszerű az élet

Iskolakezdés az M1-es autópályán. Sajnos nem egyszerűbb közlekedni az ősz első napján sem hazánk legforgalmasabb autópályáján.

Nagy Balázs

Az ősz beköszöntével sem egyszerűbb közlekedni az M1-es autópályán. Az iskolakezdéssel az amúgy is hatalmas forgalom sokszorozódott ma reggelre. Építési munkák miatt a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 16-os és 19-es kilométerkővek között, Biatorbágy térségében torlódik a forgalom. - írja az utinform.

M1-es autópálya
Torlódás az M1-es autópálya Biatorbágy térségében kilométerénél.
Fotó: Szászi Dániel / Forrás: Facbook / Magyar Közút Nonprofit Zrt.

 

