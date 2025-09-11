Ez a mutatós növény 2027-től feketelistán - komoly bírság járhat érte

Az Európai Bizottság 2025 nyarán hozta meg a döntést: a német borostyán (Cape ivy, Delairea odorata) felkerül az invazív növény fajták uniós listájára. A rendelet szerint 2027. augusztus 7-től tilos lesz ültetni, szaporítani, forgalmazni vagy akár tartani is. A faj látványos leveleivel ugyan díszítőnek tűnik, de valójában fojtó szőnyegként terjed, és elpusztítja a fák lombját.

Invazív növény a kertben: a német borostyán 2027-től tiltott lesz az EU-ban

Forrás: citygreen.hu

Invazív növény: amikor a szépség veszélyt jelent

Nem a német borostyán az első betolakodó, ami gondot okoz. Hazánkban a bálványfa és a japán keserűfű már régóta bosszantja a kertbarátokat és a természetvédőket. A bálványfa a repedéseken át is utat talál magának, a japán keserűfű pedig olyan agresszívan terjed, hogy akár bírságot is vonhat maga után, ha valaki nem irtja időben. A kemma.hu korábban bemutatta, mennyire nehéz a felbukkanásuk ellen védekezni.

💡 Érdekesség A német borostyán Ausztráliában is hírhedt: több folyóvölgyben teljes erdősávokat borított be, ezért évekig tartó irtási programokat kellett indítani ellene. A helyiek „zöld rémálomnak” nevezik, mert ahol egyszer megtelepszik, szinte lehetetlen kiirtani.

Hogyan szabadulhatunk meg tőlük?

Az invazív növények eltávolítása csak kitartással lehetséges. Kiásáskor a gyökeret is el kell távolítani, különben újra kihajt. Nem szabad komposztba tenni, mert onnan is továbbterjedhet - a legbiztonságosabb zárt zsákban leadni a hulladékudvarban.

Az invazív növény nem csak bosszúságot okoz, hanem az egész ökoszisztémát is veszélyezteti. Bár sokszor mutatós díszként jelennek meg, hosszú távon pusztítóak. A tudatos kertészkedés és a gyors beavatkozás az egyetlen mód arra, hogy megóvjuk környezetünket a zöld betolakodóktól.