szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

17°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kertészet

5 órája

Ez a mutatós növény 2027-től feketelistán - komoly bírság járhat érte

Címkék#növény#invazív fajok#borostyán

Sok kertbarát éveken át gyönyörködött benne, most azonban a szépség helyett a veszély miatt került a hírekbe. Az invazív növény, a német borostyán 2027. augusztus 7-től teljesen tiltott lesz az Európai Unióban. A bálványfa és a japán keserűfű mellett újabb zöld betolakodó bizonyítja, hogy a látványos díszek sokszor komoly ökológiai fenyegetést rejtenek.

Sabjanics-Somlai Petra

Az Európai Bizottság 2025 nyarán hozta meg a döntést: a német borostyán (Cape ivy, Delairea odorata) felkerül az invazív növény fajták uniós listájára. A rendelet szerint 2027. augusztus 7-től tilos lesz ültetni, szaporítani, forgalmazni vagy akár tartani is. A faj látványos leveleivel ugyan díszítőnek tűnik, de valójában fojtó szőnyegként terjed, és elpusztítja a fák lombját.

invazív növény német borostyán tiltás 2027
Invazív növény a kertben: a német borostyán 2027-től tiltott lesz az EU-ban
Forrás: citygreen.hu

Invazív növény: amikor a szépség veszélyt jelent

Nem a német borostyán az első betolakodó, ami gondot okoz. Hazánkban a bálványfa és a japán keserűfű már régóta bosszantja a kertbarátokat és a természetvédőket. A bálványfa a repedéseken át is utat talál magának, a japán keserűfű pedig olyan agresszívan terjed, hogy akár bírságot is vonhat maga után, ha valaki nem irtja időben. A kemma.hu korábban bemutatta, mennyire nehéz a felbukkanásuk ellen védekezni.

💡 Érdekesség

A német borostyán Ausztráliában is hírhedt: több folyóvölgyben teljes erdősávokat borított be, ezért évekig tartó irtási programokat kellett indítani ellene. A helyiek „zöld rémálomnak” nevezik, mert ahol egyszer megtelepszik, szinte lehetetlen kiirtani.

Hogyan szabadulhatunk meg tőlük?

Az invazív növények eltávolítása csak kitartással lehetséges. Kiásáskor a gyökeret is el kell távolítani, különben újra kihajt. Nem szabad komposztba tenni, mert onnan is továbbterjedhet - a legbiztonságosabb zárt zsákban leadni a hulladékudvarban.

Az invazív növény nem csak bosszúságot okoz, hanem az egész ökoszisztémát is veszélyezteti. Bár sokszor mutatós díszként jelennek meg, hosszú távon pusztítóak. A tudatos kertészkedés és a gyors beavatkozás az egyetlen mód arra, hogy megóvjuk környezetünket a zöld betolakodóktól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu