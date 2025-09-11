2 órája
Ez a mutatós növény 2027-től feketelistán - komoly bírság járhat érte
Sok kertbarát éveken át gyönyörködött benne, most azonban a szépség helyett a veszély miatt került a hírekbe. Az invazív növény, a német borostyán 2027. augusztus 7-től teljesen tiltott lesz az Európai Unióban. A bálványfa és a japán keserűfű mellett újabb zöld betolakodó bizonyítja, hogy a látványos díszek sokszor komoly ökológiai fenyegetést rejtenek.
Az Európai Bizottság 2025 nyarán hozta meg a döntést: a német borostyán (Cape ivy, Delairea odorata) felkerül az invazív növény fajták uniós listájára. A rendelet szerint 2027. augusztus 7-től tilos lesz ültetni, szaporítani, forgalmazni vagy akár tartani is. A faj látványos leveleivel ugyan díszítőnek tűnik, de valójában fojtó szőnyegként terjed, és elpusztítja a fák lombját.
Invazív növény: amikor a szépség veszélyt jelent
Nem a német borostyán az első betolakodó, ami gondot okoz. Hazánkban a bálványfa és a japán keserűfű már régóta bosszantja a kertbarátokat és a természetvédőket. A bálványfa a repedéseken át is utat talál magának, a japán keserűfű pedig olyan agresszívan terjed, hogy akár bírságot is vonhat maga után, ha valaki nem irtja időben. A kemma.hu korábban bemutatta, mennyire nehéz a felbukkanásuk ellen védekezni.
💡 Érdekesség
A német borostyán Ausztráliában is hírhedt: több folyóvölgyben teljes erdősávokat borított be, ezért évekig tartó irtási programokat kellett indítani ellene. A helyiek „zöld rémálomnak” nevezik, mert ahol egyszer megtelepszik, szinte lehetetlen kiirtani.
Hogyan szabadulhatunk meg tőlük?
Az invazív növények eltávolítása csak kitartással lehetséges. Kiásáskor a gyökeret is el kell távolítani, különben újra kihajt. Nem szabad komposztba tenni, mert onnan is továbbterjedhet - a legbiztonságosabb zárt zsákban leadni a hulladékudvarban.
Az invazív növény nem csak bosszúságot okoz, hanem az egész ökoszisztémát is veszélyezteti. Bár sokszor mutatós díszként jelennek meg, hosszú távon pusztítóak. A tudatos kertészkedés és a gyors beavatkozás az egyetlen mód arra, hogy megóvjuk környezetünket a zöld betolakodóktól.