Ingyen szigetelnek a Bakonyalján, most megéri jelentkezni

Hamarosan indul a fűtési szezon, ki ne szeretné csökkenteni az otthoni fűtésszámláját. Ezzel egészen biztosan sokan vagyunk így. Erre van is egy kiváló lehetőség, sőt, még pénzbe sem kerül. Egy teljesen ingyenes szigetelési program, amely csak időszakosan elérhető, de most éppen a Bakonyalján is zajlik. Még várják a jelentkezőket. Vannak azonban feltételek, amiknek meg kell felelni, ahogy arról már korábban is beszámoltunk.

Ingyenes szigeteléssel spórolhatsz most rengeteget

Az ingyenes szigeteléssel jelentős hőt lehet spórolni

A bakonyaljai település, Ászár közösségi oldalán számolt be arról, hogy a két szomszédos településen a napokban már neki is látnak a szakemberek a munkának, azonban még mindig lehet jelentkezni annak, aki szeretné, hogy otthonában ingyenes padlásfödém-szigetelést végezzenek el. Mint a bejegyzésben írták, a kétrétegű, 25 centiméteres, moder üveggyapotos szigeteléssel akár egyhavi fűtésszámla összegét is meg lehet spórolni.

Az ingyenes padlásszigetelési program menete egyfajta regisztrációval kezdődik, majd a szakemberek egyeztetnek időpontot a megbízóval. Egy előzetes felmérést követően jöhet a szerződéskötés. Farka Gábor szakember korábban a padlásszigetelés kapcsán portálunknak elmondta, hogy csak azokkal lehet szerződést kötni, akik előzetesen jelentkeztek a programra. Ha jelentkezett is a megbízó, akkor is csak a tulajdonossal lehet szerződni, ezt pedig egy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal kell igazolni.

Hogy lehet ingyenes padlásszigetelésre pályázni?

A megkötött szerződésben a feleknek rögzítenie kell azt is, hogy a hitelesített energiahatékonyság-javító intézkedésekből származó energiamegtakarítás virtuális értékét átadják a kivitelezőnek, melyet később ők értékesítenek az EKR-aukciókon. Mindez azt jelenti, hogy a programra jelentkezőnek adminisztráción kívül nincs szüksége anyagi ráfordításra, valamint a vállalkozó is megmarad a pénzénél.