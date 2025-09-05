1 órája
Ingyen szigetelnek a Bakonyalján, most megéri jelentkezni
A Bakonyalján most olyan munkát csinálnak ingyen, amire sok háztulajdonos vágyik. Ingyenes szigeteléssel most még energiatakarékosabbá teheted otthonod.
Hamarosan indul a fűtési szezon, ki ne szeretné csökkenteni az otthoni fűtésszámláját. Ezzel egészen biztosan sokan vagyunk így. Erre van is egy kiváló lehetőség, sőt, még pénzbe sem kerül. Egy teljesen ingyenes szigetelési program, amely csak időszakosan elérhető, de most éppen a Bakonyalján is zajlik. Még várják a jelentkezőket. Vannak azonban feltételek, amiknek meg kell felelni, ahogy arról már korábban is beszámoltunk.
Az ingyenes szigeteléssel jelentős hőt lehet spórolni
A bakonyaljai település, Ászár közösségi oldalán számolt be arról, hogy a két szomszédos településen a napokban már neki is látnak a szakemberek a munkának, azonban még mindig lehet jelentkezni annak, aki szeretné, hogy otthonában ingyenes padlásfödém-szigetelést végezzenek el. Mint a bejegyzésben írták, a kétrétegű, 25 centiméteres, moder üveggyapotos szigeteléssel akár egyhavi fűtésszámla összegét is meg lehet spórolni.
Az ingyenes padlásszigetelési program menete egyfajta regisztrációval kezdődik, majd a szakemberek egyeztetnek időpontot a megbízóval. Egy előzetes felmérést követően jöhet a szerződéskötés. Farka Gábor szakember korábban a padlásszigetelés kapcsán portálunknak elmondta, hogy csak azokkal lehet szerződést kötni, akik előzetesen jelentkeztek a programra. Ha jelentkezett is a megbízó, akkor is csak a tulajdonossal lehet szerződni, ezt pedig egy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal kell igazolni.
Hogy lehet ingyenes padlásszigetelésre pályázni?
A megkötött szerződésben a feleknek rögzítenie kell azt is, hogy a hitelesített energiahatékonyság-javító intézkedésekből származó energiamegtakarítás virtuális értékét átadják a kivitelezőnek, melyet később ők értékesítenek az EKR-aukciókon. Mindez azt jelenti, hogy a programra jelentkezőnek adminisztráción kívül nincs szüksége anyagi ráfordításra, valamint a vállalkozó is megmarad a pénzénél.
Ingyenes padlásszigetelés: itt vannak a részletek
Az ingyenes padlásszigetelés feltétele továbbá az is, hogy csak olyanok jelentkezhetnek a programra, akiknek a padlása még nem rendelkezik hőszigeteléssel, valamint üres és járható padlásfödémet kell biztosítana a tulajdonosnak a szakemberek számára. Az munkafolyamat során az előírt rétegrend szerint vastag és modern üveggyapot szigetelést borítanak le. Kétrétegű fóliát terítenek a födémre. A szigetelés alatt egy párazáró fóliát, majd a szigetelés felett egy porosodást gátló, páraáteresztő fóliát.
Farkas Gábor korábban a Kemma.hu-nak úgy nyilatkozott, hogy bár sokan kételkednek a padlásszigetelés hőmegtartó képességében, az energiamegtakarítás egyáltalán nem elenyésző.
Minél kisebb a hőveszteség, annál nagyobb az energiamegtakarítás. Ez nem csak a költségeket csökkenti, hanem a környezetet is védi. A szigeteletlen tetőn és födémen keresztül is 25 százalék hő is távozhat, így a szigetelés sokat segít a ház hőmegtartó képességén
– részletezte a szakember.