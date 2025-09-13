szeptember 13., szombat

Kornél névnap

25°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemma.hu podcast

17 perce

Így lesz tökéletes a bolognai

Címkék#illóolaj#Kemma podcast#Balpataki Laura#recept

Ki gondolta volna, hogy néhány csepp a polcon sorakozó illóolajok közül - például bazsalikom, vagy oregánó - és máris tökéletes lesz a bolognai? Az illóolajokról Balpataki Laura felsőfokú gyógynövénytechnológus mesélt portálunknak.

Wágner Zsanett

Bizonyára mindenki hallott már az illóolajok jótékony hatásairól. Lehetnek stresszoldók, vagy az immunrendszer erősítésére is kiválóan alkalmasak, de allergia tüneteknek enyhítésére is használják őket, vagy egyszerűen csak a közérzet javítása érdekében javallott néhány csepp a csuklóra, ami perceken belül eléri a kívánt hatást.

Szerencsét hozó gyógynövények, illóolajok
Balpataki Laura gyógynövénytechnológus a Kemma-podcastban beszélt az illóolajokról
Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Illóolajok a konyhában

Podcast-sorozatunk vendége Balpataki Laura felsőfokú gyógynövénytechnológus, aki újabb “recepttel” érkezett tatabányai szerkesztőségünkbe. Állítása szerint a konyhában is megállják a helyüket, és arra biztat minden háziasszonyt, hogy nyugodt szívvel próbálja ki a 100 százalékos tisztaságú olajokat. Azonban óvva int mindenkit attól, hogy olyan módszerrel használja a cseppeket, mintha azok fűszerek lennének, ugyanis töménységük okán nagyon kis mennyiség is elegendő belőlük. Javasolja, hogy először kiskanálra csepegtessünk, és csak azután tegyük az ételbe. 

Beszélgetésünkben kitérünk más előnyre is: például a gulyás esetére, hiszen a kömény olajának hála nem kell többé félni, hogy ráharapunk egy-egy nem kívánt magra.

Minderről, ínycsiklandó receptekről és további hasznos tudnivalókról beszélgetünk a Kemma-podcastben. Érdemes meghallgatni!

 

Kemma.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu