1 órája
Így lesz tökéletes a bolognai
Ki gondolta volna, hogy néhány csepp a polcon sorakozó illóolajok közül - például bazsalikom, vagy oregánó - és máris tökéletes lesz a bolognai? Az illóolajokról Balpataki Laura felsőfokú gyógynövénytechnológus mesélt portálunknak.
Bizonyára mindenki hallott már az illóolajok jótékony hatásairól. Lehetnek stresszoldók, vagy az immunrendszer erősítésére is kiválóan alkalmasak, de allergia tüneteknek enyhítésére is használják őket, vagy egyszerűen csak a közérzet javítása érdekében javallott néhány csepp a csuklóra, ami perceken belül eléri a kívánt hatást.
Illóolajok a konyhában
Podcast-sorozatunk vendége Balpataki Laura felsőfokú gyógynövénytechnológus, aki újabb “recepttel” érkezett tatabányai szerkesztőségünkbe. Állítása szerint a konyhában is megállják a helyüket, és arra biztat minden háziasszonyt, hogy nyugodt szívvel próbálja ki a 100 százalékos tisztaságú olajokat. Azonban óvva int mindenkit attól, hogy olyan módszerrel használja a cseppeket, mintha azok fűszerek lennének, ugyanis töménységük okán nagyon kis mennyiség is elegendő belőlük. Javasolja, hogy először kiskanálra csepegtessünk, és csak azután tegyük az ételbe.
Beszélgetésünkben kitérünk más előnyre is: például a gulyás esetére, hiszen a kömény olajának hála nem kell többé félni, hogy ráharapunk egy-egy nem kívánt magra.
Minderről, ínycsiklandó receptekről és további hasznos tudnivalókról beszélgetünk a Kemma-podcastben. Érdemes meghallgatni!
Kemma.hu podcast
- Állatvédelem a fókuszban: miért nem szabad szabadon engedni a teknősöket?
- Kemma Sportpodcast: a hétvége labdarúgó-mérkőzései egy helyen
- Tatai zsidóság múltja és jelene: emlékek a zsinagóga falai között - beszélgetés Szűcs Józseffel
- Orrmandula műtét: meddig lehet várni? Tényleg azonnal kikapják, vagy van alternatíva?
- Elképesztő hangulatfotók a 90-es évek második felében: így vigadt Tatabánya anno