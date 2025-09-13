Így lesz tökéletes a bolognai

Bizonyára mindenki hallott már az illóolajok jótékony hatásairól. Lehetnek stresszoldók, vagy az immunrendszer erősítésére is kiválóan alkalmasak, de allergia tüneteknek enyhítésére is használják őket, vagy egyszerűen csak a közérzet javítása érdekében javallott néhány csepp a csuklóra, ami perceken belül eléri a kívánt hatást.

Balpataki Laura gyógynövénytechnológus a Kemma-podcastban beszélt az illóolajokról

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Illóolajok a konyhában

Podcast-sorozatunk vendége Balpataki Laura felsőfokú gyógynövénytechnológus, aki újabb “recepttel” érkezett tatabányai szerkesztőségünkbe. Állítása szerint a konyhában is megállják a helyüket, és arra biztat minden háziasszonyt, hogy nyugodt szívvel próbálja ki a 100 százalékos tisztaságú olajokat. Azonban óvva int mindenkit attól, hogy olyan módszerrel használja a cseppeket, mintha azok fűszerek lennének, ugyanis töménységük okán nagyon kis mennyiség is elegendő belőlük. Javasolja, hogy először kiskanálra csepegtessünk, és csak azután tegyük az ételbe.