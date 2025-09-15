1 órája
Kinek kell elszállítani az illegális hulladékot? Itt a polgármester válasza!
Olajos flakonok, sitt, építési hulladék, bűzlő szemeteszsák - a közösségi oldalakon rendszeresek az illegális szemétről szóló posztok. Utánajártunk, kinek a dolga eltakarítani az illegális hulladékot.
Az illegális szemétkupacok országosan fejtörést okoznak a településeknek. Veszélyes hulladék, elektronikus hulladék, sitt, és kommunális hulladék – az illegális szemetelők fantáziája végtelen, mit képesek kihordani a természetbe vagy az utcai szemetesek mellé. A települések folyamatos harcot vívnak az illegális hulladék ellen.
Az erdőbe, földutakra hordott illegális hulladékot el kell szállítani
Az utcára, erdős területre, földutakra lehányt szemét felszámolása sziszifuszi munka. Az illegális szemetelőknek mindegy, kié a terület, neki csak az számít, hogy eltüntesse a saját szemetét.
–Tokodon is gondot okoz az illegális hulladéklerakás – főként a településről kivezető földutakon, ahová ismeretlen személyek hordják a szemetet. Előfordul az is, hogy valaki az iskolánál elhelyezett köztéri szemetes mellé rakja le a háztartási hulladékát – mondta el Bánhidi László polgármester, aki hozzátette: a tettesek felkutatása egyáltalán nem könnyű feladat.
Az erdős területekhez vezető földutakon sokszor a turisták veszik észre a hulladékot, amelyet a HulladékRadar alkalmazáson keresztül jelentenek. A bejelentés a kormányhivatalhoz fut be, amely hivatalosan eljár az ügyben.
– Az illegális hulladékkal kapcsolatos eljárások a kormányhivatal hatáskörébe tartoznak. Ha bejelentés érkezik, a hivatal felszólítja az ingatlan tulajdonosát a hulladék elszállítására – részletezte a polgármester. – A földutak önkormányzati tulajdonban vannak, ezért ilyenkor a kormányhivatal nekünk jelzi a kötelezettséget. A szemét felszámolását így az önkormányzat saját költségén végzi, és a települési hulladékgyűjtőbe szállítja az elhagyott anyagot. Természetesen a forgalmasabb közterületeken a szemét összegyűjtése bejelentés nélkül is folyamatosan megtörténik – tette hozzá Bánhidi László.
Illegális hulladék magánterületen is felbukkanhat, különösen, ha a telek nincs bekerítve. Ilyenkor ugyanaz az eljárás érvényes: a kormányhivatal felszólítása után a tulajdonos kötelessége gondoskodni az elszállításról. Így történt ez Esztergomban is, ahol egy nem elkerített magántelken botladoztak az odahalmozott szemétben a lakók.
Fuldoklik a szemétben a lakóközösség: magánterületen bűzlik a hulladék
Nehéz a beazonosítás, de nem lehetetlen
Bár előfordult olyan eset, hogy az illegális szemetelő a szemétkupacban felejtett azonosításra alkalmas papírokat, ám a polgármester szerint sokszor ez sem elég bizonyíték a felelősségre vonáshoz.
- Bár indulhat eljárás a szemetelő elleni büntetés kiszabására. Ám a szembesített szemetelő mondhatja azt: valaki más vitte el a szemetet az ingatlanától és szétszórta azt. Így az ügyet bizonyíték nélkül lezárják, nincs felelős – mondta Bánhidi László.
Ami igaz is lehet, hiszen van olyan, aki jó pénzért vállal sitt, építési hulladék, sőt: akár veszélyes hulladék elszállítását. Az, hogy ennek a hulladéknak mi lesz a sorsa, azt a szemét átadója nem ellenőrzi. És előfordulhat, hogy az ilyen elszállított szemét az erdőben vagy egy magáningatlanon végzi… Bár volt példa, hogy a hatóságok sikerrel bizonyították az elkövetőre az illegális szemetelést, az ügyről bíróság döntött.
Pedig a szemét jó része leadható a MOHU Hulladékudvarokban, lakcímkártyával. A leadható anyagok és mennyiségek is elérhetőek, az egyes települési hulladékudvarok honlapján.