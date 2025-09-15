Kinek kell elszállítani az illegális hulladékot? Itt a polgármester válasza!

Az illegális szemétkupacok országosan fejtörést okoznak a településeknek. Veszélyes hulladék, elektronikus hulladék, sitt, és kommunális hulladék – az illegális szemetelők fantáziája végtelen, mit képesek kihordani a természetbe vagy az utcai szemetesek mellé. A települések folyamatos harcot vívnak az illegális hulladék ellen.

Utánajártunk, kinek a dolga eltakarítani az illegális hulladékot

Az erdőbe, földutakra hordott illegális hulladékot el kell szállítani

Az utcára, erdős területre, földutakra lehányt szemét felszámolása sziszifuszi munka. Az illegális szemetelőknek mindegy, kié a terület, neki csak az számít, hogy eltüntesse a saját szemetét.

–Tokodon is gondot okoz az illegális hulladéklerakás – főként a településről kivezető földutakon, ahová ismeretlen személyek hordják a szemetet. Előfordul az is, hogy valaki az iskolánál elhelyezett köztéri szemetes mellé rakja le a háztartási hulladékát – mondta el Bánhidi László polgármester, aki hozzátette: a tettesek felkutatása egyáltalán nem könnyű feladat.

Az erdős területekhez vezető földutakon sokszor a turisták veszik észre a hulladékot, amelyet a HulladékRadar alkalmazáson keresztül jelentenek. A bejelentés a kormányhivatalhoz fut be, amely hivatalosan eljár az ügyben.

– Az illegális hulladékkal kapcsolatos eljárások a kormányhivatal hatáskörébe tartoznak. Ha bejelentés érkezik, a hivatal felszólítja az ingatlan tulajdonosát a hulladék elszállítására – részletezte a polgármester. – A földutak önkormányzati tulajdonban vannak, ezért ilyenkor a kormányhivatal nekünk jelzi a kötelezettséget. A szemét felszámolását így az önkormányzat saját költségén végzi, és a települési hulladékgyűjtőbe szállítja az elhagyott anyagot. Természetesen a forgalmasabb közterületeken a szemét összegyűjtése bejelentés nélkül is folyamatosan megtörténik – tette hozzá Bánhidi László.

Illegális hulladék magánterületen is felbukkanhat, különösen, ha a telek nincs bekerítve. Ilyenkor ugyanaz az eljárás érvényes: a kormányhivatal felszólítása után a tulajdonos kötelessége gondoskodni az elszállításról. Így történt ez Esztergomban is, ahol egy nem elkerített magántelken botladoztak az odahalmozott szemétben a lakók.