Tilos így bütykölni otthon a kocsit, ha ezt teszi, bűncselekményt követ el

Az autó több száz alkatrésze, az olaj, a hűtőfolyadék hulladéknak, sőt: veszélyes hulladéknak minősül. Nem egyszer hallottunk olyan esetről, hogy valakinek a kertje egy autóbontóra hasonlított, alkatrésszel kereskedett, halmozta a szemetet. Az illegális autóbontás nem csak a szemnek lehet zavaró, hanem akár a környezetre is veszélyes lehet, hiszen autóbontáskor olaj, hűtőfolyadék, fékolaj kerülhet a környezetbe.

Illegális autóbontás Tatán: felfüggesztett kértek egy férfire

Illegális autóbontás lehet a felhalmozott alkatrész hátterében

A forgalomból végleg kivont, hulladékká vált gépjárművekről kormányrendelet is van. Ebben mind a gyártóra, mind a forgalmazóra, mind pedig a gépjármű tulajdonosára vonatkozó szabályokat rögzítik.

Ha az autó olyan állapotban van, hogy tulajdonosa végleg kivonatná a forgalomból, akkor kérvényezheti, ám csak úgy kapja meg az engedélyt, ha a kocsit leadja a bontóban. A bontásra ítélt kocsit a tulajdonos otthonában akkor bonthatja, ha rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel. Ellenkező esetben törvényt sért. Magyarul: autót bontani otthon tilos.

Ha nincs engedélye, akkor köteles hivatalos autóbontóba, vagy a gyártónak vinni. A forgalomból való végleges kivonás pedig akkor érvényes, ha a hivatalos bontó kiállította a leadásról szóló igazolást.

Egyébként illegális autóbontásra volt már precedens vármegyénkben is. Egy tatai férfi például 1270 kilogramm illegális hulladékot halmozott fel így az udvarában. A férfit a kormányhivatal bírságra kötelezte, az ügyészség pedig felfüggesztett börtönt kért rá. Egy kisbéri udvaron pedig 16 forgalomból kivont autót tárolt és bontott az ingatlan tulajdonosa, persze haszonszerzési célból. A férfit tavaly a bíróság az előkészítő ülésen 2 év, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

Bűncselekmény a nagy mennyiségű alkatrész

Komárom-Esztergom vármegyei jogászt kérdeztünk arról, mikor számít jogszerűtlennek az autóalkatrészt, autóroncs tárolása saját ingatlanon és mikor kerülhet az ügy bíróság elé. A jogász kifejtette: ha az anyag olyan, amitől a birtokosa meg akar válni vagy jogszabály alapján megválni köteles tőle, akkor csak a hatóság által engedélyezett helyen rakhatja le azt. Ha nem így tesz az illető, akkor 500 kilogramm, illetve 5 köbmétert meghaladó anyag elhelyezése már bűncselekménynek minősül.