szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bántalmazás

28 perce

Megalakult az Ifjúságvédelmi Kerekasztal

Címkék#Tatabánya#Szabó Zsuzsanna#Ifjúságvédelmi Kerekasztal

Egyre gyakoribb jelenség, hogy a fiatalok, gyermekek verbális vagy éppen fizikai bántalmazásnak vannak kitéve. Az ifjúságvédelem emiatt kiemelten fontos, ennek érdekében jött létre a kerekasztal.

Gábos Orsolya
Megalakult az Ifjúságvédelmi Kerekasztal

Fókuszban az ifjúságvédelem

Forrás: Facebook/Szabó Zsuzsanna-Sárberekért

Tatabánya előrelépéseket tesz az ifjúságvédelem érdekében a kerekasztal létrehozásával. Az első ülés megtörtént, ahol közösen elkezdtek gondolkodni, terveket szőni, azokat kidolgozni, a szakmai anyagokat kiterjeszteni.

ifjúságvédelem
Fókuszban az ifjúságvédelem
Forrás: Facebook/Szabó Zsuzsanna-Sárberekért

Ifjúságvédelem: kerekasztal alakul a fiatalok érdekében

Az első kerekasztal beszélgetésen összesen tizenkilencen vettek részt. Az önkormányzati képviselők közül jelen volt John Katalin, Záhonyi Orsolya, és Szabó Zsuzsanna, akit szakmai elnökhelyettesnek választottak, az elnök pedig Dr. Konczer Erik alpolgármester. Szabó Zsuzsanna kérdésünkre elmondta, hogy öt munkacsoport fog létrejönni, aminek a későbbiekben vezetőket is választanak. A munkacsoportok a következők:

1. Érzékenyítés

2. Bullying, elmagányosodás

3. Kiszolgáltatottság, hátrányos helyzetű gyerekek, állami gondozásból kirekesztettek

4. Bűnmegelőzés, drogprevenció

5. Családon belüli erőszak

Szabó Zsuzsanna szakmai elnökhelyettes azt is elmondta, hogy minden résztvevő örült a kezdeményezésnek, és egyaránt fontosnak tartják a gyermekek, fiatalok védelmét. A kerekasztal kizárólag szakmai, semmiképpen nem politikai alapon működik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu