Megalakult az Ifjúságvédelmi Kerekasztal

Tatabánya előrelépéseket tesz az ifjúságvédelem érdekében a kerekasztal létrehozásával. Az első ülés megtörtént, ahol közösen elkezdtek gondolkodni, terveket szőni, azokat kidolgozni, a szakmai anyagokat kiterjeszteni.

Fókuszban az ifjúságvédelem

Forrás: Facebook/Szabó Zsuzsanna-Sárberekért

Ifjúságvédelem: kerekasztal alakul a fiatalok érdekében

Az első kerekasztal beszélgetésen összesen tizenkilencen vettek részt. Az önkormányzati képviselők közül jelen volt John Katalin, Záhonyi Orsolya, és Szabó Zsuzsanna, akit szakmai elnökhelyettesnek választottak, az elnök pedig Dr. Konczer Erik alpolgármester. Szabó Zsuzsanna kérdésünkre elmondta, hogy öt munkacsoport fog létrejönni, aminek a későbbiekben vezetőket is választanak. A munkacsoportok a következők:

1. Érzékenyítés

2. Bullying, elmagányosodás

3. Kiszolgáltatottság, hátrányos helyzetű gyerekek, állami gondozásból kirekesztettek

4. Bűnmegelőzés, drogprevenció

5. Családon belüli erőszak

Szabó Zsuzsanna szakmai elnökhelyettes azt is elmondta, hogy minden résztvevő örült a kezdeményezésnek, és egyaránt fontosnak tartják a gyermekek, fiatalok védelmét. A kerekasztal kizárólag szakmai, semmiképpen nem politikai alapon működik.