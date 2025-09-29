2 órája
Megalakult az Ifjúságvédelmi Kerekasztal
Egyre gyakoribb jelenség, hogy a fiatalok, gyermekek verbális vagy éppen fizikai bántalmazásnak vannak kitéve. Az ifjúságvédelem emiatt kiemelten fontos, ennek érdekében jött létre a kerekasztal.
Fókuszban az ifjúságvédelem
Forrás: Facebook/Szabó Zsuzsanna-Sárberekért
Tatabánya előrelépéseket tesz az ifjúságvédelem érdekében a kerekasztal létrehozásával. Az első ülés megtörtént, ahol közösen elkezdtek gondolkodni, terveket szőni, azokat kidolgozni, a szakmai anyagokat kiterjeszteni.
Ifjúságvédelem: kerekasztal alakul a fiatalok érdekében
Az első kerekasztal beszélgetésen összesen tizenkilencen vettek részt. Az önkormányzati képviselők közül jelen volt John Katalin, Záhonyi Orsolya, és Szabó Zsuzsanna, akit szakmai elnökhelyettesnek választottak, az elnök pedig Dr. Konczer Erik alpolgármester. Szabó Zsuzsanna kérdésünkre elmondta, hogy öt munkacsoport fog létrejönni, aminek a későbbiekben vezetőket is választanak. A munkacsoportok a következők:
1. Érzékenyítés
2. Bullying, elmagányosodás
3. Kiszolgáltatottság, hátrányos helyzetű gyerekek, állami gondozásból kirekesztettek
4. Bűnmegelőzés, drogprevenció
5. Családon belüli erőszak
Szabó Zsuzsanna szakmai elnökhelyettes azt is elmondta, hogy minden résztvevő örült a kezdeményezésnek, és egyaránt fontosnak tartják a gyermekek, fiatalok védelmét. A kerekasztal kizárólag szakmai, semmiképpen nem politikai alapon működik.