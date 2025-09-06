Komáromból Hoolywoodig - a lovas kaszkadőr híres produkciókban bukkan fel

Kevés ember mondhatja el magáról Komáromból, hogy Henry Cavill vagy Can Yaman oldalán forgatott, páncélban harcolt sárban és forróságban, vagy épp vágtázott meredek hegyoldalon egy történelmi csata kellős közepén. Sereghy Zoltán, az észak-komáromi származású lovas kaszkadőr azonban mindezt átélte – és még ennél is többet. A Hunyadi sorozat és a Vaják szereplői között is megtalálhatjuk.

Sereghy Zoltán a forgatásokon gyakran vágtat páncélban vagy jelmezben – itt éppen a Hunyadi sorozat kaszkadőrszerepében látható

Forrás: deltakn.sk

A Hunyadi sorozat és a Vaják szereplői között

Gyerekként ugyan borzalmas élménnyel indult számára a lovaglás – első alkalommal egy makacs póni vetette le –, de nem adta fel. „Ösztönlovas voltam, minden olyan természetesen jött, mintha előző életemből hoztam volna a tudást” – mesélte a komarnoviny.sk-nak. A középiskolában már rendszeresen nyeregbe szállhatott, a 90-es években pedig hagyományőrző huszárként és lovasíjászként vált ismertté. Ez a világ vezette el a filmezéshez is: a Magyar Lovas Színház egyik előadásán figyelt fel rá Lezsák Levente, akinek csapatával 2015-ben már kaszkadőrként dolgozott.

Azóta sorra jöttek a nagy produkciók: a Borgiák, a Herkules, a The Last Kingdom, a Netflixen látható The King, de dolgozott a Marco Polo és a The Witcher (Vaják) forgatásán is. Sereghy Zoltán leginkább a monumentális csatajeleneteket élvezi, amikor egyszerre több száz ló vágtat a kamerák előtt. Előfordult, hogy egy teljes hónapon át kellett páncélban harcolnia negyvenfokos hőségben, nyakig a sárban. Bár fizikailag rendkívül megterhelő volt, úgy érzi, ezek a kihívások mutatták meg számára, mennyivel többre képes, mint azt korábban gondolta.

A magyar történelmi filmekben is rendre feltűnt: láthattuk az Aranybulla dokudráma sorozatban saját lovaival, Hamúval és Vezérrel, valamint az 1242 – A Nyugat kapujában, a Tündérkert, a Hadik és legutóbb a nagyszabású Hunyadi sorozatban. Itt hol magyar vitézként, hol ostromló törökként kellett helytállnia, és mint mesélte , sokkal inkább élvezte, amikor a vár fokáról nézhetett le, mint amikor a várárokból kellett felfelé kapaszkodnia.

A kaszkadőr élete

Ma már okleveles lovas kaszkadőrnek számít, de úgy érzi, tanulni sosem lehet eleget. Minden új jelenet hozzátett valamit a tudásához, és tisztában van vele, hogy a biztos lovastudás mellett bátorságra és egy jó adag, pozitív értelemben vett „őrültségre” is szükség van ehhez a szakmához.