Hulladék

1 órája

VIDEÓ: Erkélyről dobálta a járókelők közé szemetét egy lakó

#szemétlerakó#hulladék#illegális szemétlerakó

Egyre több bizarr esettel szembesülnek a hatóságok, amikor valaki nem szabályos módon próbál megszabadulni a szemetétől. A legutóbbi történet is a hulladék körüli szabályszegések sorát gyarapítja.

Kemma.hu

Az elmúlt időszakban több ügyben indult eljárás, mert Komáromban a hulladék kezelésével kapcsolatban sorra kerülnek elő szabálytalan esetek. A kiszabható, akár 1500 eurós bírság sem riasztja vissza az elkövetőket, így a városnak továbbra is szembe kell néznie a felelőtlen magatartással és az illegális szemétlerakókkal.

Egyenes a járókelők közé dobálta a hulladékot a panelből ez a lakó
Egyenes a járókelők közé dobálta a hulladékot a panelből ez a lakó
Forrás: sziakomarom.sk

Hulladék az erkélyről az utcára

A Komáromi Városi Rendőrség három új illegális hulladéklerakási ügyet rögzített, ezek közül az egyik különösen meghökkentő. Egy panellakás lakója az erkélyéről dobálta ki a hulladékot az utcára, veszélyeztetve a környéken közlekedőket. A sziakomarom.sk.hu-n elérhető videó jól mutatja, mennyire súlyos gondot jelent, ha egyesek figyelmen kívül hagyják a közösségi szabályokat.

Tatabányán is szigorítások és átalakítások jönnek október elejétől. A szemétszállítás új feltételei Tatabányán nemcsak a kukák használatát szabályozzák, hanem a lakossági lomtalanítást és a hulladékudvarok működését is érintik. A MOHU közzétette és postázta az új általános szerződési feltételeket. A változások a mindennapi szemétszállítástól a lomtalanításon át egészen az építési törmelék leadásáig több területet is érintenek. Továbbra is tilos a vegyes gyűjtőedénybe tenni papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket vagy elektronikai hulladékot, az újdonságokról pedig itt írtunk.

 Ilyet még a természetvédők sem láttak: gólyák szállták meg a tatabányai szeméttelepet. Tatabányán nem mindennapi látványban lehet része annak, aki a helyi szeméttelep környékére látogat. A gólyák jelenlétét most szakemberek figyelik meg, hogy kiderüljön, miért választották ezt a szokatlan élőhelyet. Cikkünk további részletei itt olvashatók.

 

