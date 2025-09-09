szeptember 9., kedd

Horror

2 órája

Halálos veszély az M1-esen: horrorkaraván tartott rettegésben mindenkit

Elképesztő képek kerültek elő hazánk legforgalmasabb autópályáról. Az M1-es autópálya már látott sok mindent, de ez a horrorkaraván tuti kiveri nálad is a biztosítékot.

Kemma.hu

Egészen elképesztő, szürreális látvány fogadta a közlekedőket a napokban az M1-es autópálya szakaszain. Horrorkaraván tartotta rettegésben a közlekedőket. A Budapesti Autósok közösségi oldalára feltöltött képek alapján, ha azt mondjuk, hogy életveszélyben voltak a közlekedők aligha túlzunk.

M1-es autópálya, horrorkaraván
Horrorkaraván száguldott végig az M1-es autópályán.
Forrás: Facebook/BpiAutósok.hu

Horrorkaraván, mint időzített bomba

A horrorkaravánt az M1-es autópályán, a concói pihenő térségében kapták lencsevégre. A felvételen jól látszik, hogy városi terepjáró mögé kötött tréleren egy egyterű személygépkocsi található, amely már amúgy is feszegeti a maximális súlyhatárt. I Azonban a vontatott tréler mögött még egy ponyvás utánfutó is helyet kapott. Személygépkocsival a KRESZ szabályai szerint egy utánfutó vontatható, azt is csak a megfelelő tapasztalat és papírok mellett, ha nehéz pótkocsiról van szó. A képeken is látható horrorkaraván tehát egyszerre életveszélyes, szabálytalan és felháborító.

A hétfői napon halálos, ráfutásos baleset történt az M1-es autópályán. Egy ember életét vesztette a balesetben.  Helyszíni fotók a balesetről.

Rengeteg baleset történt az M1-es autópályán a nyár folyamán.

Mindennaposak szinte a balesetek.

 

