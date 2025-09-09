2 órája
Halálos veszély az M1-esen: horrorkaraván tartott rettegésben mindenkit
Elképesztő képek kerültek elő hazánk legforgalmasabb autópályáról. Az M1-es autópálya már látott sok mindent, de ez a horrorkaraván tuti kiveri nálad is a biztosítékot.
Egészen elképesztő, szürreális látvány fogadta a közlekedőket a napokban az M1-es autópálya szakaszain. Horrorkaraván tartotta rettegésben a közlekedőket. A Budapesti Autósok közösségi oldalára feltöltött képek alapján, ha azt mondjuk, hogy életveszélyben voltak a közlekedők aligha túlzunk.
Horrorkaraván, mint időzített bomba
A horrorkaravánt az M1-es autópályán, a concói pihenő térségében kapták lencsevégre. A felvételen jól látszik, hogy városi terepjáró mögé kötött tréleren egy egyterű személygépkocsi található, amely már amúgy is feszegeti a maximális súlyhatárt. I Azonban a vontatott tréler mögött még egy ponyvás utánfutó is helyet kapott. Személygépkocsival a KRESZ szabályai szerint egy utánfutó vontatható, azt is csak a megfelelő tapasztalat és papírok mellett, ha nehéz pótkocsiról van szó. A képeken is látható horrorkaraván tehát egyszerre életveszélyes, szabálytalan és felháborító.
A hétfői napon halálos, ráfutásos baleset történt az M1-es autópályán. Egy ember életét vesztette a balesetben. Helyszíni fotók a balesetről.
Rengeteg baleset történt az M1-es autópályán a nyár folyamán.
Mindennaposak szinte a balesetek.
Hátborzongató fotókon az M1-es tragédia: eltűnt a kocsi fele az ütközésben
Türelemjáték az M1-es autópályán és az 1-es főúton is – így néz ki most a közlekedés
Megrázó, amit most közöltek az M1-esről, ettől minden sofőr lába megremeg