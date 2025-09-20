Horogkeresztek lepték el a tatabányai iskolát, egyből megindult a találgatás

Egy régi, rendszerváltás előtti titkosszolgálati jelentés nyomán ismét reflektorfénybe került egy zavarba ejtő eset, amely a tatabányai Bánki Donát Ipari Szakközépiskolában történt. A jelentés szerint a folyosón kihelyezett tablón horogkeresztek és fasiszta szimbólumok jelentek meg.

A tablón felfedezett horogkereszt firkák miatt azonnal jelentést írtak a titkosszolgálatok

Forrás: Fortepan

Horogkereszt firkák a tablón

A rendszerváltás előtti években, 1985 őszén egy titkos jelentés számolt be arról, hogy a tatabányai Bánki Donát Ipari Szakközépiskola egyik tablóját horogkeresztekkel firkálták össze. A fekete filctollal rajzolt jelek mellett egy fényképet úgy módosítottak, hogy az állítólag Adolf Hitlert ábrázolja. Az iskola egyik tanulója csak annyit mondott: „nézd, mit csinált valamelyik hülye”. A hatóságok ifjúságvédelmi intézkedéseket javasoltak, és figyelmeztettek: a fasisztoid szemlélet a középiskolások körében is megjelent – olvasható az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közösségi oldalán közétett bejegyzésből.

Lövöldözéssel fenyegetőzött egy tatai diáklány

Nem egészen negyven évvel később, 2023 májusában ismét aggasztó hírek érkeztek egy Komárom-Esztergom vármegyei iskolából. A tatai Vaszary János Általános Iskolában egy felső tagozatos diáklányról terjedt el, hogy lövöldözést tervez. A szülők értesítették a hatóságokat, a Terrorelhárítási Központ emberei pedig megjelentek az intézménynél – szerencsére beavatkozásra nem volt szükség. Információink szerint a diáklány nem tervezett valódi támadást, csupán figyelemfelkeltésként, vagánykodásból tette kijelentéseit.