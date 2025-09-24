Rekordok dőltek: olyan halak kerültek elő az idei nagyhalfogó horgászversenyen, amikről sokan csak álmodnak

Nem csak az első helyezett volt igazi győztes - a jó hangulat mellett, parádés eredményeket értek el a csapatok. A versenyen csak az 5 kilogramm feletti pontyok és amurok számítottak érvényes fogásnak, de így is elképesztő mennyiségű hal került partra. A legnagyobb halak között három, 20 kilónál is súlyosabb ponty szerepelt, köztük egy 21 kilogramm feletti példány. Ilyen horgászverseny eddig még nem volt!

A legendás horgászverseny díjátadója után

Forrás: Facebook/KEMHESZ

Elképesztő számok taroltak a horgászversenyen

A Duna idén nyáron már többször is kegyes volt a horgászokhoz. A versenyen összesen több mint 1800 kilogramm halat mérlegeltek, ami 114 darabot jelentett – mindössze hat csapatnak nem sikerült érvényes példányt fogni, akik tiszteletreméltó kitartással horgászták végig az öt napot.

Az első helyezett összesen 49 hallal, és elképesztő 436 kilogrammos összesített súllyal zárta a versenyt. Ez a szám azért is elképesztő, mert ismételjük: csak az 5 kilogramm feletti halak számítottak érvényes fogásnak. Ez messze túlszárnyalta a korábbi, 181 kilogrammos rekordot. A második helyezett csapatnak sem volt oka a szégyenkezésre, 364 kilogrammnyi halat könyvelhettek el.

Az Esztergomi Snecizők csapata fogta a legtöbb, és a legnagyobb halat is

Forrás: Facebook/KEMHESZ

A verseny korábban 96 órás, azaz négy napos volt, de a résztvevők kéréseit teljesítve, idén már 120 óra állt rendelkezésükre, hogy megdöntsék álmaik rekordját.

Még hogy nincs hal a Dunában

A kedvező időjárásnak és a jó vízállásnak köszönhetően a hangulat is remek volt. A horgászok sátraztak, családtagok és barátok látogatták őket, esténként közös sütögetések és beszélgetések tették barátságossá az egyébként is csodaszép őszi időjárásban zajló horgászversenyt.

Nemcsak ponty és amur akadt horogra, más fajokban is bővelkedett a folyó:

csukák

süllők

dévérkeszegek

- de a horogra akadt gébeken kívül még néhány tiszteletet parancsoló harcsa is a pontymatracokba került.

A verseny idejére a 120 hektárnyi területet lezárták a horgászok elől, a hajóforgalmat korlátozták a biztonság érdekében. A szervezők mindent megtettek azért, hogy zavartalanul teljen az esemény, amelyet egyre nagyobb érdeklődés övez: a helyek évről évre pillanatok alatt betelnek.