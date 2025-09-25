Mutatjuk a legnagyobb fogásokat a nagyhalfogó horgászversenyről

A hétvégén újabb emlékezetes horgászverseny zajlott Neszmélyen, ahol az Esztergomi Snecizők csapata ismét bizonyította: a kitartás, a jó stratégia és némi szerencse együtt igazi rekordokat szülhet. Az idei megmérettetés különösen izgalmasra sikerült, hiszen az első és a második helyezett csapat is egészen elképesztő történeteket hozott magával.

Az Esztergomi Snecizők toronymagasan verték a horgászverseny korábbi rekordjait

Fotó: Schmidt-Kovács Bence / Forrás: KEMHESZ

A horgászverseny győztesei: 436 kiló hallal ők az abszolút rekorderek

Az Esztergomi Snecizők csapata szinte minden elképzelhető rekordot megdöntött: 49 darab mérhető hallal összesen 436 kilót mérlegeltek az öt nap alatt. Két húsz kiló feletti ponty is horogra akadt náluk, közülük az egyik 21,2 kilós példány a verseny legnagyobb hala lett. A 17-es horgászhely szerencsésnek bizonyult. A srácok azt mesélték, már az első 24 óra után megállás nélkül húzták a halakat. Az éjszakák váltak igazán mozgalmassá: ilyenkor egyszerre több bot is megindult, ők pedig gumicsizmában szaladtak a kapásokhoz. Reggelizni sokszor csak délután volt idejük, mert a kapások folyton közbeszóltak – hol egy kenyérszeletelés közben, hol hagymahámozásnál.

A hőn áhított kupák

Fotó: Schmidt-Kovács Bence / Forrás: KEMHESZ

A siker titkáról sem feledkeztek meg: évek óta saját bojlival, azaz csalival kísérleteznek, és mostanra állt össze igazán a recept. Ez hozta a nagyobb pontyokat, míg a magos etetés inkább a "kisebb", öt-hat kilós halakat vonzotta. Bár a fáradtság sokszor a végletekig próbára tette őket, a győzelem mindent megért.

Kellett ez a siker, hogy visszaigazolást kapjunk: jól csináljuk, amit csinálunk

– mondta boldogan Kubovics István, a csapat nevében.

Körömrágós pillanatok szülte ezüst: a Sziget Csapat dacolt az akadókkal

A második helyezett csapat története sem kevésbé izgalmas. Nekik a horgászverseny egyik legdrámaibb pillanatát egy éjszakai fárasztás hozta el. Egy hal egyszerre három szereléket vitt be ugyanabba az akadóba, és félórás küzdelem után végül sikerült kiszedniük – a zsinórokkal és ólmokkal együtt. A zsákmány egy közel kilenc kilós ponty lett, amelyet hajnali kettőkor, félholdfényben emeltek a csónakba.

A Sziget Csapat a nehézségek ellenére is kitartott

Fotó: Schmidt-Kovács Bence / Forrás: KEMHESZ

Ők ráadásul végig szoros versenyben voltak a szomszéd csapattal. Volt, hogy mindössze 120 gramm döntött közöttük, miközben már száz kiló felett járt az összfogás. Péntek délutánig folyamatosan hátrányban voltak, végül egy döntő fogással sikerült meglépniük, és megszerezni a szektor győzelmét, ami összetettben a második helyet jelentette számukra.