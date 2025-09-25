1 órája
Mutatjuk a legnagyobb fogásokat a nagyhalfogó horgászversenyről
Idén is hatalmas izgalmakat hozott a neszmélyi horgászverseny, ahol a halak és a horgászok egyaránt kitettek magukért. A Duna ezen szakasza bőven adott munkát mindenkinek: volt, aki rekordfogással írta be magát a horgászverseny történetébe, és akadt, aki grammokon múló küzdelemben biztosította helyét a dobogón.
A hétvégén újabb emlékezetes horgászverseny zajlott Neszmélyen, ahol az Esztergomi Snecizők csapata ismét bizonyította: a kitartás, a jó stratégia és némi szerencse együtt igazi rekordokat szülhet. Az idei megmérettetés különösen izgalmasra sikerült, hiszen az első és a második helyezett csapat is egészen elképesztő történeteket hozott magával.
A horgászverseny győztesei: 436 kiló hallal ők az abszolút rekorderek
Az Esztergomi Snecizők csapata szinte minden elképzelhető rekordot megdöntött: 49 darab mérhető hallal összesen 436 kilót mérlegeltek az öt nap alatt. Két húsz kiló feletti ponty is horogra akadt náluk, közülük az egyik 21,2 kilós példány a verseny legnagyobb hala lett. A 17-es horgászhely szerencsésnek bizonyult. A srácok azt mesélték, már az első 24 óra után megállás nélkül húzták a halakat. Az éjszakák váltak igazán mozgalmassá: ilyenkor egyszerre több bot is megindult, ők pedig gumicsizmában szaladtak a kapásokhoz. Reggelizni sokszor csak délután volt idejük, mert a kapások folyton közbeszóltak – hol egy kenyérszeletelés közben, hol hagymahámozásnál.
A siker titkáról sem feledkeztek meg: évek óta saját bojlival, azaz csalival kísérleteznek, és mostanra állt össze igazán a recept. Ez hozta a nagyobb pontyokat, míg a magos etetés inkább a "kisebb", öt-hat kilós halakat vonzotta. Bár a fáradtság sokszor a végletekig próbára tette őket, a győzelem mindent megért.
Kellett ez a siker, hogy visszaigazolást kapjunk: jól csináljuk, amit csinálunk
– mondta boldogan Kubovics István, a csapat nevében.
Körömrágós pillanatok szülte ezüst: a Sziget Csapat dacolt az akadókkal
A második helyezett csapat története sem kevésbé izgalmas. Nekik a horgászverseny egyik legdrámaibb pillanatát egy éjszakai fárasztás hozta el. Egy hal egyszerre három szereléket vitt be ugyanabba az akadóba, és félórás küzdelem után végül sikerült kiszedniük – a zsinórokkal és ólmokkal együtt. A zsákmány egy közel kilenc kilós ponty lett, amelyet hajnali kettőkor, félholdfényben emeltek a csónakba.
Ők ráadásul végig szoros versenyben voltak a szomszéd csapattal. Volt, hogy mindössze 120 gramm döntött közöttük, miközben már száz kiló felett járt az összfogás. Péntek délutánig folyamatosan hátrányban voltak, végül egy döntő fogással sikerült meglépniük, és megszerezni a szektor győzelmét, ami összetettben a második helyet jelentette számukra.
Mindkét csapat egyetértett abban, hogy a vadvízi horgászverseny egészen más élményt ad, mint egy tóparti peca. A dunai halak ereje, egészsége és küzdeni akarása összehasonlíthatatlan:
Egy dunai pontynak megforgatni a csónakot nem kihívás
– mondták mosolyogva.
A neszmélyi horgászverseny tehát idén is bizonyította, miért olyan különleges: egyszerre szól a kitartásról, a taktikáról, a csapatmunkáról és a természet tiszteletéről. A verseny után egy dolog biztos: jövőre mindenki vissza akar térni, hogy újra átélje ezt az a felejthetetlen kalandot.