szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Horgászverseny

2 órája

Mutatjuk a legnagyobb fogásokat a nagyhalfogó horgászversenyről

Címkék#dunai#nagyhalfogó#neszmélyi horgászverseny#ponty

Idén is hatalmas izgalmakat hozott a neszmélyi horgászverseny, ahol a halak és a horgászok egyaránt kitettek magukért. A Duna ezen szakasza bőven adott munkát mindenkinek: volt, aki rekordfogással írta be magát a horgászverseny történetébe, és akadt, aki grammokon múló küzdelemben biztosította helyét a dobogón.

Petrovics Milán

A hétvégén újabb emlékezetes horgászverseny zajlott Neszmélyen, ahol az Esztergomi Snecizők csapata ismét bizonyította: a kitartás, a jó stratégia és némi szerencse együtt igazi rekordokat szülhet. Az idei megmérettetés különösen izgalmasra sikerült, hiszen az első és a második helyezett csapat is egészen elképesztő történeteket hozott magával.

horgászverseny
Az Esztergomi Snecizők toronymagasan verték a horgászverseny korábbi rekordjait 
Fotó: Schmidt-Kovács Bence / Forrás: KEMHESZ

A horgászverseny győztesei: 436 kiló hallal ők az abszolút rekorderek

Az Esztergomi Snecizők csapata szinte minden elképzelhető rekordot megdöntött: 49 darab mérhető hallal összesen 436 kilót mérlegeltek az öt nap alatt. Két húsz kiló feletti ponty is horogra akadt náluk, közülük az egyik 21,2 kilós példány a verseny legnagyobb hala lett. A 17-es horgászhely szerencsésnek bizonyult. A srácok azt mesélték, már az első 24 óra után megállás nélkül húzták a halakat. Az éjszakák váltak igazán mozgalmassá: ilyenkor egyszerre több bot is megindult, ők pedig gumicsizmában szaladtak a kapásokhoz. Reggelizni sokszor csak délután volt idejük, mert a kapások folyton közbeszóltak – hol egy kenyérszeletelés közben, hol hagymahámozásnál.

A hőn áhított kupák 
Fotó: Schmidt-Kovács Bence / Forrás:  KEMHESZ

A siker titkáról sem feledkeztek meg: évek óta saját bojlival, azaz csalival kísérleteznek, és mostanra állt össze igazán a recept. Ez hozta a nagyobb pontyokat, míg a magos etetés inkább a "kisebb", öt-hat kilós halakat vonzotta. Bár a fáradtság sokszor a végletekig próbára tette őket, a győzelem mindent megért. 

Kellett ez a siker, hogy visszaigazolást kapjunk: jól csináljuk, amit csinálunk

 – mondta boldogan Kubovics István, a csapat nevében. 

Körömrágós pillanatok szülte ezüst: a Sziget Csapat dacolt az akadókkal

A második helyezett csapat története sem kevésbé izgalmas. Nekik a horgászverseny egyik legdrámaibb pillanatát egy éjszakai fárasztás hozta el. Egy hal egyszerre három szereléket vitt be ugyanabba az akadóba, és félórás küzdelem után végül sikerült kiszedniük – a zsinórokkal és ólmokkal együtt. A zsákmány egy közel kilenc kilós ponty lett, amelyet hajnali kettőkor, félholdfényben emeltek a csónakba.

A Sziget Csapat a nehézségek ellenére is kitartott 
Fotó: Schmidt-Kovács Bence / Forrás:  KEMHESZ

Ők ráadásul végig szoros versenyben voltak a szomszéd csapattal. Volt, hogy mindössze 120 gramm döntött közöttük, miközben már száz kiló felett járt az összfogás. Péntek délutánig folyamatosan hátrányban voltak, végül egy döntő fogással sikerült meglépniük, és megszerezni a szektor győzelmét, ami összetettben a második helyet jelentette számukra.

A díjátadón rekord eredmények hangzottak el
Forrás:  KEMHESZ

Mindkét csapat egyetértett abban, hogy a vadvízi horgászverseny egészen más élményt ad, mint egy tóparti peca. A dunai halak ereje, egészsége és küzdeni akarása összehasonlíthatatlan: 

Egy dunai pontynak megforgatni a csónakot nem kihívás

 – mondták mosolyogva.

A neszmélyi horgászverseny tehát idén is bizonyította, miért olyan különleges: egyszerre szól a kitartásról, a taktikáról, a csapatmunkáról és a természet tiszteletéről. A verseny után egy dolog biztos: jövőre mindenki vissza akar térni, hogy újra átélje ezt az a felejthetetlen kalandot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu