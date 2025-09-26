Minden eddigi rekord megdőlt a 120 órás horgászversenyen: itt az összegzés

Harmincegy csapat ült a vízparton 5 napig, éjjel-nappal kitartóan horgászva, és a végére majdnem háromszor annyit fogtak, mint tavaly - számolt be a KEMHESZ Facebook-oldalán Schmidt-Kovács Bence szakmai igazgató. Elmondta, hogy az ország szinte minden szegletéből érkeztek horgászok, akik egyszerre hat bottal próbálhatták meg a szerencséjüket. A zsákmányba csak az öt kilónál nagyobb pontyok és amurok kerülhettek be, és a horgászverseny ideje alatt három húsz kiló feletti óriás ponty is horogra akadt – bizonyítva, hogy a Dunán bármikor szembejöhet az a bizonyos életünk hala.

A horgászverseny díjátadóján hatalmas eredményeket jelentettek be

Forrás: Facebook/KEMHESZ

Rekordfogásokkal zárult a neszmélyi horgászverseny a Dunán

A versenyt a „fogd ki és engedd vissza” elv alapján rendezték: minden halat a mérlegelés után, sebfertőtlenítés mellett engedtek vissza a folyóba. A horgászverseny így nemcsak sportértékében, hanem természetvédelmi szempontból is példaértékű volt. De, ami ennél is meghökkentőbb, azok az eredmények:

A 31 csapat összesen több, mint 1800 kilogramm mérlegelhető - azaz 5 kg feletti - halat fogott a 120 óra alatt

- emelte ki a Schmidt-Kovács Bence.

A győztes csapat egymás után fogta a halakat

Forrás: Facebook/KEMHESZ

Az első helyet az Esztergomi Snecizők csapata szerezte meg, akik 436 kilogrammos összfogással minden korábbi rekordot felülírtak. Őket a Sziget Team és a Blero55 Team követte a dobogón. A szervezők idén a hatodik helyig díjazták a versenyzőket, a mezőnyben pedig olyan csapatok is ott voltak, mint a Marika Presszó Tát, a Horgász Baráti Kör Team és a Dunaalmási Carp Team.

Verseny utáni csoportfotó

Forrás: Facebook/KEMHESZ

Zoltai Dániel, a KEMHESZ elnöke kiemelte: az eredmények azt bizonyítják, hogy a Duna vármegyei szakasza ma már igazi paradicsoma a sporthorgászoknak. Az elmúlt években rekordmennyiségű halat telepítettek a folyóba, részben saját forrásból, részben a MOHOSZ pályázatainak köszönhetően. Emellett a halászat megszűnésével és a tudatos halgazdálkodással sikerült elérni, hogy egyre több és egyre nagyobb halak várják a pecásokat.

A horgászverseny minden pillanatáról folyamatosan beszámolt a szövetség közösségi oldala, a közeljövőben pedig egy egyórás összefoglaló videóval is jelentkeznek, hogy azok is átélhessék a verseny hangulatát, akik nem lehettek ott személyesen Neszmélyen.