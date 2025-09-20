Hooligans-koncert Tokodon – szeptember 20-án jön a rockbanda

A Hooligans idén ősszel országjáró turnéra indult, amelynek egyetlen Komárom-Esztergom vármegyei állomása Tokod lesz. A népszerű rockzenekar szeptember 20-án érkezik a településre, ahol a rajongók egy igazán emlékezetes koncertre készülhetnek.

A Hooligans koncertje a Komáromi Napok programjában is hatalmas közönséget vonzott

Fotó: Bajcsy Tünde / Forrás: 24 Óra

Hooligans koncert a megyében

A banda az ország több pontján is fellépett a nyár folyamán, többek között Tusnádfürdőn, Tapolcán és a veszprémi Gyárkertben. Az őszi turné négy állomással folytatódik: szeptember 6-án Bükkábrányban, 13-án Nagykállóban, 20-án Tokodon, majd 27-én Hajdúhadházon zárják a koncertsorozatot.

A tokodi koncert helyszíne a Kantin területe lesz, amely a település fő útján található, így könnyen megközelíthető a környékbeli rajongók számára is.

Hooligans – 30 év rock and roll

A zenekar jövőre ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, amit egy nagyszabású születésnapi koncerttel koronáznak meg a Papp László Sportarénában. Addig is országszerte találkozhatnak velük a rajongók, hiszen a banda töretlen lendülettel járja az országot.

A Hooligans koncertjei mindig garantálják a pörgős hangulatot, a közönség kedvencei közé tartozó dalokkal, mint a Kiraly Lány, a Legyen valami, a Paradise vagy a Tartson örökké.

Rockbuli Tokodon

A szeptember 20-i tokodi koncert igazi zenei csemegének ígérkezik a rockrajongók számára. A helyszín adottságai, a banda energiája és a közönség lelkesedése együtt biztosítják, hogy felejthetetlen élményben legyen része mindenkinek, aki ellátogat a rendezvényre.

Új sláger

A Hooligans a koncertek mellett új zenével is megörvendeztette rajongóit. Tegnap került fel a zenekar legfrissebb dala, „A vér nem vált vízzé” címmel, amely tudatos utalás a korábbi, sokak által ismert Vér nem válik vízzé számukra. Az új szerzemény nemcsak a régi sláger hangulatát idézi meg, hanem egyfajta folytatásként is értelmezhető: a szövegben a zenekar tagjai az összetartozásról, a közös múltról és a hűségről üzennek a közönségnek.