„Nem a halállal kell kezdenünk, hanem az élettel” - vallja a tatai zsidóság elkötelezett kutatója
Egy város múltja nem érthető meg közösségei története nélkül. A tatai zsidóság nyomai ma is ott vannak az utcákban, az épületekben és a helyi emlékezetben, miközben a holokausztban rengetegen odavesztek azok közül, akik e közösség tagjai voltak Szűcs József kultúratörténész munkája segít újra felfedezni ezt az örökséget.
Tata egyik központi helyén áll egy épület, amely mellett nap mint nap elmegyünk, sokan talán észre sem vesszük. Az egykori tatai zsinagóga falaiban azonban több száz évnyi történelem rejlik – egy közösség élete, küzdelmei, örömei és tragédiái, a holokauszt árnyákában. Erről beszélt Szűcs József, a Kuny Domokos Múzeum munkatársa, aki évek óta szívügyének tekinti a tatai zsidóság és környékbeli közösségek múltjának feltárását.
A tatai zsidóság eltűnése és mai jelenléte
Kevés tudásunk van erről
– fogalmaz Szűcs József. Pedig Tata és a környék települései a 18–19. században jelentős zsidó közösségeknek adtak otthont. A helyi kereskedelemben, iparban és kultúrában nélkülözhetetlen szerepük volt: nyomdákat, boltokat, lapokat működtettek, közéleti és gazdasági súlyuk megkerülhetetlen volt.
A második világháború és a holokauszt azonban szinte teljesen eltörölte ezt a közösséget. A hatszázötven elhurcolt tatai zsidóból mindössze negyvenen tértek vissza.
Sokan hajlamosak úgy gondolni, hogy itt véget ért a történet – de nem. A túlélők próbálták újraszervezni a hitközséget, fenntartani a vallási életet, és évtizedeken át működtettek közösséget
– mondja Szűcs.
A számok mögött emberi sorsok
Szűcs József szerint a kutatás legfontosabb hozadéka, hogy a „távoli számokat” közel hozza. Nem hatmillió áldozatról beszélünk, hanem a mi városunkról, a mi utcánkról, a mi iskolánkról. Azokról a kereskedőkről, nyomdászokról, diákokról, akik ugyanott jártak-keltek, ahol ma mi.
Pontosan ettől válik igazán átélhetővé és fájdalmasabbá a történet: amikor megmutatjuk, hogy az épület, amely előtt nap mint nap elmegyünk, valaha gettó volt, vagy hogy a zeneiskola díszterme egykor tornateremként működött, ahol kilencszáz embert zsúfoltak össze egy éjszakára.
A kutató számára a legnagyobb élményt az apró, személyes történetek jelentik: egy padláson talált fénykép, egy család megőrzött levelei, egy régi gyertyatartó. Ezekből áll össze egy ember, egy család vagy egy egész közösség múltja.
A felejtés veszélye: egyre kevesebben tudnak mesélni a holokausztról
A huszonegyedik században egyre kevesebb élő tanúja van a vészkorszaknak. Szűcs József emlékeztet: - Ma már az is 80-90 év körüli, aki gyerekként élte túl a holokausztot. Nemsokára nem lesz, aki személyesen elmesélje a történeteket. Ezért különösen fontos, hogy a helyi közösségek emléke fennmaradjon, és a fiatal generációk megértsék, milyen szerepet játszottak a város történetében.
Nem csak a tragédiáról kell beszélni – hangsúlyozza Szűcs József. Ugyanolyan fontos bemutatni a mindennapi életet, az ünnepeket, a munkát, az iskolákat.
A zsidó közösség egy élő, létező kulturális közeg volt. Ha elfelejtjük őket, a jövő nem fogja tudni, mi az, hogy zsinagóga, vagy egyáltalán mit jelentett itt zsidónak lenni.
Mikrotörténetekből áll össze a nagy kép
Sokan úgy gondolják, elég a budapesti zsidóság történetét kutatni, hiszen ott éltek a legtöbben. Szűcs József szerint azonban a kisebb közösségek története legalább olyan fontos. Ezekből a mikrotörténetekből áll össze a nagy egész. Nem pusztán adatokkal kell dolgozniuk, hanem nevekkel, élettörténetekkel, sorsokkal. A helytörténeti kutatás így nemcsak a tudomány számára értékes, hanem a közösség önazonosságát is erősíti. A helyi lakosok számára is világossá válik: városuk múltja elképzelhetetlen a zsidó közösség nélkül.
Ezért szerveznek
- kiállításokat,
- várostörténeti sétákat,
- készítenek kisfilmeket,
- adnak ki könyveket.
Mindezt azért, hogy a helyi lakosság és főként a fiatalok ne csak a borzalmakról, hanem az életről, a kultúráról is képet kapjanak.
„Ez egy szerelemprojekt”
Szűcs József személyes motivációja is erős. „Ez számomra egy szerelemprojekt” – vallja. Már középiskolás kora óta foglalkoztatja a téma, de igazán akkor köteleződött el, amikor rájött: a helyi zsidó közösségekről szinte semmit nem tudunk. Azóta családok történetét kutatja, levéltárakat jár, helyiek emlékeit gyűjti. Munkája során nemcsak történeti adatokat tár fel, hanem emberi sorsokat ad vissza az emlékezetnek.
És hogy miért fontos ez mindannyiunknak?
Mert a város története nem érthető meg a zsidó közösség nélkül. Mert a felejtés veszélye mindig ott leselkedik. És mert – ahogy Szűcs József fogalmaz – „nem a halállal kell kezdenünk, hanem az élettel”.
