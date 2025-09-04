„Nem a halállal kell kezdenünk, hanem az élettel” - vallja a tatai zsidóság elkötelezett kutatója

Tata egyik központi helyén áll egy épület, amely mellett nap mint nap elmegyünk, sokan talán észre sem vesszük. Az egykori tatai zsinagóga falaiban azonban több száz évnyi történelem rejlik – egy közösség élete, küzdelmei, örömei és tragédiái, a holokauszt árnyákában. Erről beszélt Szűcs József, a Kuny Domokos Múzeum munkatársa, aki évek óta szívügyének tekinti a tatai zsidóság és környékbeli közösségek múltjának feltárását.

A tatai zsidóság eltűnése és mai jelenléte

Kevés tudásunk van erről

– fogalmaz Szűcs József. Pedig Tata és a környék települései a 18–19. században jelentős zsidó közösségeknek adtak otthont. A helyi kereskedelemben, iparban és kultúrában nélkülözhetetlen szerepük volt: nyomdákat, boltokat, lapokat működtettek, közéleti és gazdasági súlyuk megkerülhetetlen volt.

A második világháború és a holokauszt azonban szinte teljesen eltörölte ezt a közösséget. A hatszázötven elhurcolt tatai zsidóból mindössze negyvenen tértek vissza.

Sokan hajlamosak úgy gondolni, hogy itt véget ért a történet – de nem. A túlélők próbálták újraszervezni a hitközséget, fenntartani a vallási életet, és évtizedeken át működtettek közösséget

– mondja Szűcs.

A számok mögött emberi sorsok

Szűcs József szerint a kutatás legfontosabb hozadéka, hogy a „távoli számokat” közel hozza. Nem hatmillió áldozatról beszélünk, hanem a mi városunkról, a mi utcánkról, a mi iskolánkról. Azokról a kereskedőkről, nyomdászokról, diákokról, akik ugyanott jártak-keltek, ahol ma mi.

Pontosan ettől válik igazán átélhetővé és fájdalmasabbá a történet: amikor megmutatjuk, hogy az épület, amely előtt nap mint nap elmegyünk, valaha gettó volt, vagy hogy a zeneiskola díszterme egykor tornateremként működött, ahol kilencszáz embert zsúfoltak össze egy éjszakára.

A kutató számára a legnagyobb élményt az apró, személyes történetek jelentik: egy padláson talált fénykép, egy család megőrzött levelei, egy régi gyertyatartó. Ezekből áll össze egy ember, egy család vagy egy egész közösség múltja.

A felejtés veszélye: egyre kevesebben tudnak mesélni a holokausztról

A huszonegyedik században egyre kevesebb élő tanúja van a vészkorszaknak. Szűcs József emlékeztet: - Ma már az is 80-90 év körüli, aki gyerekként élte túl a holokausztot. Nemsokára nem lesz, aki személyesen elmesélje a történeteket. Ezért különösen fontos, hogy a helyi közösségek emléke fennmaradjon, és a fiatal generációk megértsék, milyen szerepet játszottak a város történetében.