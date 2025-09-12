Titokzatos szerelem Tatán: ki lehet Holdampf Linda szerelme

A neves stylist Tatán ismerte meg párját, akivel tavaly december óta alkotnak egy párt. A kapcsolat azóta komolyra fordult: a stylist a közelmúltban eljegyzést ünnepelhetett, amiről egy kereskedelmi televízió műsorában is mesélt. A tataiak most azt találgatják, hogy ki lehet vajon majd Holdampf Linda férje.

Linda bár már másfél éve van együtt szerelmével, titokzatosan nyilatkozik csak róla. Azt elmondta, hogy az ismeretségük még középiskolás éveire nyúlik vissza, amikor szakmai gyakorlatát végezte jövendőbelije munkahelyén, de a sors csak jóval később hozta össze őket újra.

Vajon ki lesz Holdampf Linda férje?

Az újabb találkozás teljesen váratlan volt, egy pincebuliban futottak össze, és – mint mondta – azonnal megvolt az a bizonyos érzés. Azóta Linda már Tatára is költözött, de egyelőre csak annyit tudni párjáról, hogy a keresztneve Szilárd. A tataiak igy most azt találgatják, hogy vajon melyik szerencsés helyi üzletember rabolhatta el a gyönyörű nő szívét.

Az eljegyzés is igazán különlegesre sikerült: a stylist párja nem egy előre megkomponált romantikus jelenetben kérte meg a kezét, hanem otthon, a konyhában, miközben mindketten pezsgőtablettát készítettek. Linda szerint épp ez a spontaneitás és valódiság tette igazán meghatóvá a pillanatot. A pár az esküvő időpontját még nem tűzte ki, de már tervezgetik közös jövőjüket. Linda hozzátette: számára az összetartozás és a szövetség érzése az, ami igazán fontos egy kapcsolatban.