szeptember 12., péntek

Mária névnap

14°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Titok

2 órája

Titokzatos szerelem Tatán: ki lehet Holdampf Linda szerelme

Címkék#szerelem#eljegyzés#Holdampf Linda#férj#stylis#szerelme#üzletember

A stylist és műsorvezető Tatán találta meg szerelmét, akivel már több mint egy éve alkotnak egy párt. A közelmúltbeli eljegyzés után a helyiek most találgatják, ki lehet majd Holdampf Linda férje.

Kemma.hu

A neves stylist Tatán ismerte meg párját, akivel tavaly december óta alkotnak egy párt. A kapcsolat azóta komolyra fordult: a stylist a közelmúltban eljegyzést ünnepelhetett, amiről egy kereskedelmi televízió műsorában is mesélt. A tataiak most azt találgatják, hogy ki lehet vajon majd Holdampf Linda férje.

A stylist és műsorvezető Tatán találta meg szerelmét, akivel már több mint egy éve alkotnak egy párt. A közelmúltbeli eljegyzés után a helyiek most találgatják, ki lehet majd Holdampf Linda férje.
 A közelmúltbeli eljegyzés után a helyiek most találgatják, ki lehet majd Holdampf Linda férje.
Forrás:  Origo

Linda bár már másfél éve van együtt szerelmével, titokzatosan nyilatkozik csak róla. Azt elmondta, hogy az ismeretségük még középiskolás éveire nyúlik vissza, amikor szakmai gyakorlatát végezte jövendőbelije munkahelyén, de a sors csak jóval később hozta össze őket újra. 

Vajon ki lesz Holdampf Linda férje? 

Az újabb találkozás teljesen váratlan volt, egy pincebuliban futottak össze, és – mint mondta – azonnal megvolt az a bizonyos érzés. Azóta Linda már Tatára is költözött, de egyelőre csak annyit tudni párjáról, hogy a keresztneve Szilárd. A tataiak igy most azt találgatják, hogy vajon melyik szerencsés helyi üzletember rabolhatta el a gyönyörű nő szívét. 

Az eljegyzés is igazán különlegesre sikerült: a stylist párja nem egy előre megkomponált romantikus jelenetben kérte meg a kezét, hanem otthon, a konyhában, miközben mindketten pezsgőtablettát készítettek. Linda szerint épp ez a spontaneitás és valódiság tette igazán meghatóvá a pillanatot. A pár az esküvő időpontját még nem tűzte ki, de már tervezgetik közös jövőjüket. Linda hozzátette: számára az összetartozás és a szövetség érzése az, ami igazán fontos egy kapcsolatban.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu