5 órája
Hobo 80 éves jubileumi turnéja alkalmából ellátogat Tatabányára is
A magyar zenei élet ikonja újra a színpadon. Tatabányán hallhatjuk Hobót, aki évtizedek óta meghatározó alakja a rock és a blues világának. A közönség egy bensőséges, különleges hangulatú estére számíthat, Hobo 80 éves jubileumi országos turnéja alkalmából A dalok mögött egy egész életút története is megszólal.
Földes László, művésznevén Hobo, nemcsak zenész, hanem dalszöveg író, előadóművész és a magyar blues egyik legnagyobb hatású alakja. Tatabányán lép fel hamarosan. A "HOBO 80" tatabányai koncert igazi ünnep lesz mindazoknak, akik évtizedek óta követik pályáját, és azoknak is felejthetetlen lehet, akik most találkoznak vele először élőben.
HOBO 80: életműve generációkat köt össze
Földes László a Hobo Blues Band alapítója és énekeseként vált ismertté. Szólókarrierje során is számtalan emlékezetes produkciót hozott létre, és az évtizedek során megkerülhetetlen szereplőjévé vált a hazai zenei életnek. Hobo dalszövegei olyanok mint Ő. Olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Kopaszkutya, a Hey Joe magyar változata vagy a Mesél az erdő. Hobo könyvében olvashatjuk, ahogy a sírva-nevető bohóc szerepében meséli el tapasztalatait. A magyar rocktörténelem meghatározó alakja, aki elhozta a blues világát a hazai közönségnek. Dalai, előadásai és szövegei mindig túlmutattak a szórakoztatáson, társadalmi és kulturális lenyomatként is szolgálnak.
Turné útvonal
Szeptemberben egy célpont maradt hátra:
- 20. szombat Ózd
Októberben még számos települést meglátogat:
- 03. péntek Baja Színházterem
- 05. vasárnap Nyíregyháza Váci Mihály Kulturális Központ
- 10. péntek Dombóvár Műv. Ház Színházterem
- 14. kedd Pápa Jókai Mór Művelődési Központ
- 15. szerda Dunaújváros Kultik
- 16. csütörtök Tatabánya Vértes Agora
- 18. szombat Mohács Mohácsi Kossuth Filmszínház
- 22. szerda Kecskemét Hírős Agora
- 25. szombat Kaposvár K-központ
- 27. hétfő Veszprém Hangvilla
Hobo koncert 2025: Tatabánya
Az előadóművész Újpesten született 1945. február 13.-án. "HO80"-as turnéján együtt ünnepel rajongóival országszerte.
A közönség Október 16.-án, csütörtökön 19 órától találkozhat Hobóval a Vértes Agorájában. A rendezvény nem egyszerű koncert lesz, hanem olyan este, ahol az életmű dalai és történetei elevenednek meg. Rajongói szerint Hobo mindig képes személyes hangon szólni közönségéhez, bármilyen nagy színpadon álljon is.
Egy est, amely több mint koncert
Aki elmegy a tatabányai estre, aminek a Vértes Agorája ad otthont, nemcsak egy zenei élménnyel lesz gazdagabb. Hobo személyisége, történetmesélése és egyedi színpadi jelenléte minden alkalommal különleges légkört teremt. Ez az este azoknak is felejthetetlen lehet, akik most találkoznak vele először élőben.
Ez volt a dorogi Woodstock: tízezrek buliztak a történelmi rockfesztiválonNegyven éve már, hogy a világhírűvé vált Dorogi Rockfesztivál keretében százezres tömeg lepte el a Schmidt-villa melletti parkot.
Átadták a Petőfi Zenei Díjakat a Volt FesztiválonA Halott Pénz három kategóriában is elnyerte a második alkalommal átadott Petőfi Zenei Díjat hétfőn este Sopronban. A 25. Telekom VOLT Fesztivál mínusz egyedik napján tartott gálán mások mellett a Quimbyt és a Wellhellót is díjazták.