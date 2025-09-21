Hobo 80 éves jubileumi turnéja alkalmából ellátogat Tatabányára is

Földes László, művésznevén Hobo, nemcsak zenész, hanem dalszöveg író, előadóművész és a magyar blues egyik legnagyobb hatású alakja. Tatabányán lép fel hamarosan. A "HOBO 80" tatabányai koncert igazi ünnep lesz mindazoknak, akik évtizedek óta követik pályáját, és azoknak is felejthetetlen lehet, akik most találkoznak vele először élőben.

HOBO 80: Földes László Tatabányára érkezik, a Vértes Agorájában lép fel, 80. éves jubileumi turnéja alkalmából.

Forrás: jegy.hu

HOBO 80: életműve generációkat köt össze

Földes László a Hobo Blues Band alapítója és énekeseként vált ismertté. Szólókarrierje során is számtalan emlékezetes produkciót hozott létre, és az évtizedek során megkerülhetetlen szereplőjévé vált a hazai zenei életnek. Hobo dalszövegei olyanok mint Ő. Olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Kopaszkutya, a Hey Joe magyar változata vagy a Mesél az erdő. Hobo könyvében olvashatjuk, ahogy a sírva-nevető bohóc szerepében meséli el tapasztalatait. A magyar rocktörténelem meghatározó alakja, aki elhozta a blues világát a hazai közönségnek. Dalai, előadásai és szövegei mindig túlmutattak a szórakoztatáson, társadalmi és kulturális lenyomatként is szolgálnak.

Szeptemberben egy célpont maradt hátra:

20. szombat Ózd

Októberben még számos települést meglátogat:

03. péntek Baja Színházterem

05. vasárnap Nyíregyháza Váci Mihály Kulturális Központ

10. péntek Dombóvár Műv. Ház Színházterem

14. kedd Pápa Jókai Mór Művelődési Központ

15. szerda Dunaújváros Kultik

16. csütörtök Tatabánya Vértes Agora

18. szombat Mohács Mohácsi Kossuth Filmszínház

22. szerda Kecskemét Hírős Agora

25. szombat Kaposvár K-központ

27. hétfő Veszprém Hangvilla

Hobo koncert 2025: Tatabánya

Az előadóművész Újpesten született 1945. február 13.-án. "HO80"-as turnéján együtt ünnepel rajongóival országszerte.

A közönség Október 16.-án, csütörtökön 19 órától találkozhat Hobóval a Vértes Agorájában. A rendezvény nem egyszerű koncert lesz, hanem olyan este, ahol az életmű dalai és történetei elevenednek meg. Rajongói szerint Hobo mindig képes személyes hangon szólni közönségéhez, bármilyen nagy színpadon álljon is.

Egy est, amely több mint koncert

Aki elmegy a tatabányai estre, aminek a Vértes Agorája ad otthont, nemcsak egy zenei élménnyel lesz gazdagabb. Hobo személyisége, történetmesélése és egyedi színpadi jelenléte minden alkalommal különleges légkört teremt. Ez az este azoknak is felejthetetlen lehet, akik most találkoznak vele először élőben.