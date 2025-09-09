Megkönnyítik a hitelfelvételt ezzel az egyszerű lépéssel, mégis kevesen tudnak róla

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Ügyfélportálján (ÜPO) mostantól bárki néhány kattintással hiteles keresetkimutatást kérhet, amelyet a bankok is elfogadnak hitelfelvétel során. Az újítás megkönnyíti a hiteligénylési folyamatot, hiszen nincs szükség papíralapú igazolások beszerzésére a munkáltatótól, minden elérhető digitálisan.

A NAV Ügyfélportálon már online is elérhető a hitelfelvételhez szükséges keresetkimutatás

Fotó: jd8 / Forrás: Shutterstock

Így lehet könnyebb a hitelfelvétel folyamata

Az Ügyfélportál évek óta az elektronikus adóügyintézés központi felülete. Itt érhetőek el a legfontosabb szolgáltatások: az adószámla nyomon követése, az adók befizetése, a túlfizetések visszaigénylése, a bevallások ellenőrzése, valamint a bejelentett foglalkoztatási adatok megtekintése. Az új keresetkimutatás-szolgáltatás mindezt kiegészíti, és a hitelfelvételt is megkönnyíti.

Miért hasznos a keresetkimutatás?

A dokumentum 12 hónapra visszamenőleg tartalmazza az ügyfél jövedelem- és járulékadatait, a munkáltató vagy kifizető által benyújtott bevallások alapján. A NAV elektronikus aláírásával hitelesített pdf-fájl azonnal letölthető, sőt, közvetlenül tovább is küldhető a hitelintézetnek.

Ez különösen akkor lehet előnyös, ha valaki gyorsan szeretné beadni a hitelkérelmét – például lakáshitel, személyi kölcsön vagy akár autóvásárlási hitel esetében. A folyamat így egyszerűbb és gyorsabb, hiszen nincs szükség külön papírok bekérésére.

Hogyan érhető el?

Az ÜPO szolgáltatásai Ügyfélkapu+ vagy Digitális Állampolgár (DÁP)-hozzáféréssel használhatók. Bejelentkezés után a „További ügyintézési lehetőségek / Keresetkimutatás lekérdezése” menüpontban található az új funkció. A rendszer a csatlakozott bankokat is listázza, így a felhasználó a kimutatást azonnal továbbíthatja a kiválasztott pénzintézetnek.

Nem csak hitelhez jó

A keresetkimutatás mellett az Ügyfélportálon számos más szolgáltatás is elérhető. Az adózók ellenőrizhetik adószámlájukat, befizethetik esedékes adójukat, visszaigényelhetik a túlfizetést, és nyomon követhetik a beadott bevallásokat is. A portál 0–24 órában elérhető, így bárki otthonról, sorban állás nélkül intézheti adóügyeit.