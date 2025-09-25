szeptember 25., csütörtök

Expedíció

1 órája

Dráma a világ tetején: Sántha Xéniát hódítása után helikopterrel mentették le a Himalájáról + VIDEÓ

Címkék#csúcs#hegymászó#Himalája#csíkszeredai#hegymászás#Manaszlu#Zichó Viktor

A csíkszeredai sportoló a Himalája zord csúcsain próbálta ki erejét, de a diadal pillanatát súlyos megpróbáltatások árnyékolták be.

Szabó Bence

Sántha Xénia neve immár a Himalája történetébe is bekerült: a fiatal csíkszeredai hegymászó első magyar nőként, és egyben legfiatalabbként érte el a 8163 méteres Manaszlu csúcsát. A diadal azonban rendkívül nehéz körülmények között született.

Sántha Xénia sikeresen teljesítette a Himalája-expedíciót.
Nagy ára volt Sántha Xénia Himalája-expedíciójának
Forrás: Facebook

Harc a Himalája könyörtelen csúcsain

Az ereszkedés során a szélsőséges körülmények komolyan megviselték Xéniát. Többek között fagyási sérülések jelentkeztek a lábain, és végletekig kimerült. Állapota miatt, a 7300 méter magasan fekvő 3. számú táborból már helikopterrel kellett kimenteni, majd Katmanduban kórházba szállították, ahol azóta is lábadozik. Az expedíció során többször kellett szembenézniük a hegy veszélyeivel. Lavinaveszély miatt ideiglenesen visszavonultak az alaptáborba, az út során pedig a zord időjárás és a ritka levegő végletekig próbára tette a mászókat-írja a Maszol.

Videón a vérfagyasztó látvány.

A csíkszeredai sportoló Instagram posztjában egy magyar zászlóval ünnepelt.

Magyar zászlóval Sántha Xénia a Himalája csúcsán
Sántha Xénia magyar zászlóval a Manaszlu-csúcson
Forrás:  Instagram

Korábban a tardosi Zichó Viktor a Himalája rejtett kolostoraihoz vette az irányt, kerékpárral áttörve a fizikai és kulturális határokat. Beszámolóiban hangsúlyozta, hogy a Himalája nem csupán természeti csoda, hanem spirituális erőtér is, amely minden látogatót mélyen megérint, ahogy ezt Xénia is tapasztalhatta.

Suhajda Szilárd 2023. május 23-án indult el a Mount Everest csúcsára az úgynevezett 4-es táborból. Egy ország szorított a békéscsabai születésű, de Esztergomhoz is ezer szállal kötődő hegymászóért, ám Szilárdnak nyoma veszett a csúcstámadás közben. A világ legjobb serpáiból összeállított, rutinos csapat hosszú órákon át kutatott a Mount Evesest halálzónájában lévő Hillary-lépcső kibővített területén, ott, ahol a mászót utoljára életben látták. A Mount Everest csúcstámadása közben eltűnt Suhajda Szilárdot kereső mentőcsapat nem találta meg a hegymászót, akiért akkor már egy ország imádkozott. „Azóta tudom milyen könnyen vége lehet” - Suhajda Szilárd felesége megrendítő őszinteséggel beszélt gyászának legfájdalmasabb részéről. 

 

