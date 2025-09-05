36 perce
Kiderült, mennyibe kerül egy esküvő a Hilltop Borhotelben, a magyar Toszkána szívében
Mindenki különleges lagzit szeretne, de nagyon nem mindegy, mennyi is az esküvő ára. A neszmélyi borvidék Magyarország egyik legvarázslatosabb esküvői helyszíne. Itt fekszik az egyik népszerű esküvői helyszín, hazánk egyik legszebb szőlőbirtoka is. Kiderült, hogy itt, a Hilltop Borhotelben mennyit kérnek el az ifjú pártól a felejthetetlen nagy napért.
Ha nem csak egy esküvőhelyszínt kerestek, hanem olyan nagy napot álmodtatok meg, ami eltér a megszokottól, és a vendégeitek számára is felejthetetlen élmény marad, akkor van egy hely, amit imádni fogtok. A neszmélyi borvidéken fekvő Hilltop Borhotel nem véletlenül az egyik legnépszerűbb esküvői helyszín Magyarországon: 250 hektárnyi szőlőültetvény, csodálatos panoráma, különleges gasztronómia és teljesen zártkörű, exkluzív birtok várja a párokat. Ráadásul a minap derül ki, hogy a legszebb szőlőbirtokok versenyén az előkelő második helyet szerezte meg. Most megtudtuk, mennyi itt egy 100, 70 vagy épp 50 fős esküvő ára szezonban és azon kívül, de fotókat is mutatunk a magyar Toszkánaként is ismert romantikus helyszínről.
A Hilltop Borhotelben ennyibe kerül egy lagzi
Mint kiderült, több mint egymillió forint is lehet a különbség attól függően, mikor akarja a pár kimondani az igent. A Hilltop Borbirtokon a csomagok nemcsak a helyszínt foglalják magukban, hanem mindent, ami az esküvőhöz kell: rendezvénysátor, többféle stílusban berendezhető szertartási és partyhelyszín, panorámás medencés lounge, pezsgőtornyos gratuláció, korlátlan italcsomag, különleges menüsor welcome falatokkal, vacsorával és éjféli fogással. Szállás is biztosított korlátozott számban a vendégek egy részének, így senkinek nem kell sietve távoznia.
GALÉRIA: Képeken a neszmélyi Hilltop esküvői helyszíne (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
A lagzi ára a Magyar Toszkána szívében
A Hilltop Borbirtok TikTok-videóiból pedig az árak is kiderültek. Ha 2026 áprilisáig tervezitek az esküvőt, két órás hosszabbítással a csomag így alakul:
- 50 fő: 2,2 millió forint
- 70 fő: 2,8 millió forint
- 100 fő: 3,6 millió forint
Ne hagyd ki összeállításunkat: ezek a menő esküvői helyszínek várnak Komárom-Esztergomban.
Ha inkább nyári esküvőt álmodtatok meg (májustól szeptemberig), akkor az árak a következők:
- 50 fő: 2,9 millió forint
- 70 fő: 3,6 millió forint
- 100 fő: 4,8 millió forint
Meseszép fotókon a magyar Toszkána: íme az egyik legbájosabb magyar borvidék