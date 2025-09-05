Kiderült, mennyibe kerül egy esküvő a Hilltop Borhotelben, a magyar Toszkána szívében

Ha nem csak egy esküvőhelyszínt kerestek, hanem olyan nagy napot álmodtatok meg, ami eltér a megszokottól, és a vendégeitek számára is felejthetetlen élmény marad, akkor van egy hely, amit imádni fogtok. A neszmélyi borvidéken fekvő Hilltop Borhotel nem véletlenül az egyik legnépszerűbb esküvői helyszín Magyarországon: 250 hektárnyi szőlőültetvény, csodálatos panoráma, különleges gasztronómia és teljesen zártkörű, exkluzív birtok várja a párokat. Ráadásul a minap derül ki, hogy a legszebb szőlőbirtokok versenyén az előkelő második helyet szerezte meg. Most megtudtuk, mennyi itt egy 100, 70 vagy épp 50 fős esküvő ára szezonban és azon kívül, de fotókat is mutatunk a magyar Toszkánaként is ismert romantikus helyszínről.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Hilltop Borhotelben ennyibe kerül egy lagzi

Mint kiderült, több mint egymillió forint is lehet a különbség attól függően, mikor akarja a pár kimondani az igent. A Hilltop Borbirtokon a csomagok nemcsak a helyszínt foglalják magukban, hanem mindent, ami az esküvőhöz kell: rendezvénysátor, többféle stílusban berendezhető szertartási és partyhelyszín, panorámás medencés lounge, pezsgőtornyos gratuláció, korlátlan italcsomag, különleges menüsor welcome falatokkal, vacsorával és éjféli fogással. Szállás is biztosított korlátozott számban a vendégek egy részének, így senkinek nem kell sietve távoznia.