Ilyen volt a hídfutás és gyaloglás Esztergom és Párkány Hídünnepén

A Hídünnep egyik legnépszerűbb programja a hagyományos hídfutás volt, amely idén is sokakat vonzott a Mária Valéria hídra. A sportos esemény egyszerre szólt az egészséges életmódról, a közösségi élményről.

Fotókon a Hídünnep közös futása.

Hídfutás a közösség jegyében

A Mária Valéria hídon rendezett futás nem versenyről szólt, hanem a közös élményről. A résztvevők között fiatalok és idősebbek, családok és baráti társaságok is feltűntek. A futók Esztergom és Párkány között tették meg a távot, szimbolikusan is összekötve a két várost.

Sport és a közösség találkozása a Hídünnepen

A szervezők hangsúlyozták, hogy a hídfutás célja nem az időeredmények hajszolása volt, hanem a mozgás örömének közös megélése. Az esemény egyszerre ösztönözte a résztvevőket az egészséges életmódra és adott lehetőséget arra, hogy a városok közösségei együtt ünnepeljenek a hídon.