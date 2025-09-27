szeptember 27., szombat

Hídünnep

1 órája

Ilyen volt a hídfutás és gyaloglás Esztergom és Párkány Hídünnepén

Címkék#Duna#Párkány#hídünnep#Esztergom#Mária Valéria híd#sport

Ez az esemény egyszerre sport és szimbolikus átkelés a két város között. A Hídünnep második, reggeli programja a hídfutás és a gyaloglás volt, amely több száz résztvevőt mozgatott meg.

Veszprémi Dániel

A Hídünnep egyik legnépszerűbb programja a hagyományos hídfutás volt, amely idén is sokakat vonzott a Mária Valéria hídra. A sportos esemény egyszerre szólt az egészséges életmódról, a közösségi élményről.

Hídünnep, Fotókon a Mária Valéria Hídfutás és Gyaloglás Esztergomban
Fotókon a Hídünnep közös futása.
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Hídfutás a közösség jegyében

A Mária Valéria hídon rendezett futás nem versenyről szólt, hanem a közös élményről. A résztvevők között fiatalok és idősebbek, családok és baráti társaságok is feltűntek. A futók Esztergom és Párkány között tették meg a távot, szimbolikusan is összekötve a két várost.

Sport és a közösség találkozása a Hídünnepen

A szervezők hangsúlyozták, hogy a hídfutás célja nem az időeredmények hajszolása volt, hanem a mozgás örömének közös megélése. Az esemény egyszerre ösztönözte a résztvevőket az egészséges életmódra és adott lehetőséget arra, hogy a városok közösségei együtt ünnepeljenek a hídon.

GALÉRIA: Fotókon a Mária Valéria Hídfutás és Gyaloglás Esztergomban (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Ünnepi hangulat a hídon

A futás vidám hangulatban zajlott, a közönség tapssal buzdította az indulókat. A hídon áthaladó futók számára különleges élményt jelentett, hogy a Duna fölött, két várost összekötve teljesíthették a távot. A program méltó folytatása volt a közös reggelinek, és szervesen illeszkedett az ünnepi eseménysorozatba.

Egy híd, ami összeköt

A hídfutás nemcsak a sport szeretetéről szólt, hanem arról is, hogy a Mária Valéria híd igazi kapocs Esztergom és Párkány között. Az esemény egyszerre emelte ki a közösségi élményt, és az egészség megőrzésének fontosságát.

 

