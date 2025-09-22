szeptember 22., hétfő

Hídünnep

1 órája

130 éves hidat ünnepel Esztergom: a híd közepén reggeliznek az ünneplők

Közös, hídon elfogyasztott reggelivel, a híd két oldalán szervezett programokkal ünnepelnek a Duna mentén. A Hídünnepen nem csak a Mária Valéria híd lesz a középpontban.

130 éves a Mária Valéria híd, amely  Esztergomot és Párkányt - így a Dunakanyart és a Felvidéket - köti össze. A két városban idén háromnapos fesztivállal ünnepelnek a Hídünnep részletes programját soroljuk.

A Mária Valéria híd 130 éve köti össze a magyarságot

A Hídünnepen nem csak a híd maga az ünneplés tárgya, hanem ennél sokkal több: a kapocs a felvidéki magyarság és Magyarország között, a jó kapcsolat északi szomszédunkkal, amely kulturális kapcsolódás is.

A Mária Valéria híd néhány évtizedes kihagyással 130 éve, 1895, szeptember 28-a köti össze a két országrészt. A hidat először az első, majd a második világháborúban, 1944 decemberében is felrobbantották. A Csonka-híd - ahogy a helyiek nevezték - ezután 57 évig állt ilyen állapotban. Ezalatt az idő alatt sokáig kompjárat helyettesítette az átkelést a két város között.

A 2000-es években jött el a remény az újjáépítésre, amely végül kormányközi együttműködésben 2011. október 11-re készült el. Azóta az eredeti, 19. századi átadó évfordulóján tartják az esztergomiak és a párkányiak a Hídünnepet, amely fontos szerepet játszik a baráti kapcsolatok erősítésében, valamint a szomszédos nemzetek közös identitástudatának ápolásában.

Az idei 130 éves évfordulóra háromnapos rendezvénysorozattal készül Esztergom: szeptember 26. és 28. között több helyszínen ingyenes koncertek, családi- és gyerekprogramok, kiállítás, helytörténeti séta és különleges gasztronómiai kínálat várja a látogatókat.

GALÉRIA: 129 éves lett a Mária Valéria híd

Fotók: Fortepan, Zetovics Márió, Szűr Annamária

Reggeli a hídon és fényfestés a Mária Valéria hídon

A Hídünnep programjainak három kiemelt attrakciója idén a fényfestés, a hagyományos Reggeli a hídon rendezvény és a Hídfutás.

Reggeli a hídon nevű rendezvény szeptember 27-én lesz. A Hídünnep egyik legjobban várt programpontja Mattia Mura úttörő filmsorozata ihlette, amely Esztergom és Párkány lakóit ülteti közös asztalhoz a Mária Valéria hídon.

 Aznap 65 asztalnál 65 párkányi és 65 esztergomi közéleti vagy civil szereplő reggelizik együtt, tartalmas beszélgetések keretében idézve fel a közös múlt emlékeit és a híd által összekötött közösségek történeteit.

Fényfestés a Hídünnep egyik leglátványosabb eleme a fényfestés: minden este magyar és szlovák nemzeti színekben ragyog majd a híd.

Hídfutás két városon át

Egy másik igazán látványos közösségi program a szeptember 27-én délelőtt rendezendő Hídfutás. Az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület és a Városi Művelődési Központ Párkány közös szervezésében 4 kilométeres távra hívják a sportolni vágyókat.

A futás az esztergomi bazilikától indul, majd az Iskola út – Majer István út – Batthyány Lajos utca – Bajcsy Zsilinszky út – Lőrinc utca – Táncsics Mihály utca – Mária Valéria Híd – Széchényicho utca – Főtér – Hlavna utca – Pri Vadasi utca útvonalon éri el a végcélt, a Vadas Termálfürdőt.

Még a helyszínen lehet nevezni 9:00-11:30 között a versenyközpontban. Ám csak korlátozott számban tudnak helyszíni nevezést fogadni, és kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség, közölték a szervezők. Hídfutás és Gyaloglás mellett szeptember 28-án, vasárnap fél- és negyedmaratont is szerveznek.

További programok a Hídünnepen

Az Erzsébet parkban felállított színpadon pénteken esztergomi és párkányi fiatal tehetségek  mutatkoznak be. Szombaton érkezik a Bagossy Brothers Company, vasárnap pedig a Brandnyúl, a Bohemian Betyars és az In Diretta koncertjei zárják a háromnapos ünnepet.

A családokat szombaton és vasárnap ingyenes légvár, népi játszóház, arcfestés, csillámtetoválás és kézműves foglalkozás várja. 

Párkányban, a Sétálóutcán is színes programok várnak mindenkit. Pénteken a The BRIDGE, Zsapka Attila és Skokan Horváth Tímea Trió ad koncertet, míg szombaton a Galli Musici LF MAI Párkány, a Galántai Fúvószenekar és a Korál Tribute Band lép színpadra.

 A szombati nap hangulatát tovább fokozza az Őszi Varázs Tökfesztivál és a Borlovagok avatási ceremóniája. Kísérőprogramként kiállítás és kukoricás játszóház is várja a látogatókat, a legkisebbek pedig Pókemberrel is találkozhatnak.

Kiegészítő programként a Mária Valéria híd 130 éves múltjával is megismerkedhetnek az érdklődők a Helytörténeti séta programon. A séta a Sobieski-szobortól a párkányi hídfőig tart. A sétát Aguera Zoltán, az Ismeretlen Esztergom című könyv szerzője vezeti.

