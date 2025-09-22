130 éves hidat ünnepel Esztergom: a híd közepén reggeliznek az ünneplők

130 éves a Mária Valéria híd, amely Esztergomot és Párkányt - így a Dunakanyart és a Felvidéket - köti össze. A két városban idén háromnapos fesztivállal ünnepelnek a Hídünnep részletes programját soroljuk.

A Hídünnepen nem csak a Mária Valéria híd lesz a középpontban.

A Mária Valéria híd 130 éve köti össze a magyarságot

A Hídünnepen nem csak a híd maga az ünneplés tárgya, hanem ennél sokkal több: a kapocs a felvidéki magyarság és Magyarország között, a jó kapcsolat északi szomszédunkkal, amely kulturális kapcsolódás is.

A Mária Valéria híd néhány évtizedes kihagyással 130 éve, 1895, szeptember 28-a köti össze a két országrészt. A hidat először az első, majd a második világháborúban, 1944 decemberében is felrobbantották. A Csonka-híd - ahogy a helyiek nevezték - ezután 57 évig állt ilyen állapotban. Ezalatt az idő alatt sokáig kompjárat helyettesítette az átkelést a két város között.