Közös reggelivel ünnepelt Esztergom és Párkány a Hídünnep nyitónapján

A 130 éves híd ünnepén a Duna fölött egyszerre köszöntötték a napot és a közösséget. A Hídünnep nyitóprogramja a közös reggeli volt, amit az esztergomiak és a párkányiak együtt költöttek a Mária Valéria hídon.

Veszprémi Dániel

A reggeli a Hídünnepen nem csupán kulináris élmény volt, hanem egy jelképes esemény is. A Mária Valéria híd Esztergom és Párkány közös szimbóluma, így az ünnepi reggeli a baráti kapcsolatok megerősítését is dicsőítette.

Egyedülálló helyszín a közös étkezéshez

A Mária Valéria híd Esztergom egyik legikonikusabb látványossága, amely a mindennapokban a közlekedést szolgálja. Most azonban más szerepet kapott: terített asztalok sorakoztak rajta, ahová családok, barátok ülhettek le. A résztvevők egyszerre gyönyörködhettek a Bazilika impozáns látványában és a párkányi oldal panorámájában.

Közösséget építő pillanat

A hídon felszolgált reggeli több volt, mint étel és ital. Az ünnepi hangulatban elfogyasztott falatok az összetartozást is jelképezték. Esztergom és Párkány lakói így együtt köszönthették a Mária Valéria híd 130. születésnapját, amely hosszú évtizedek óta összeköti a Duna két partját.

A  Hídünnepen újra életre kelt a hagyomány

A közös hídreggeli az elmúlt években a hídünnep egyik legkedveltebb programjává vált, hiszen ritkán adódik alkalom arra, hogy a híd forgalma leálljon, és az emberek vegyék birtokukba a teret. A szervezők ezzel a programmal is hangsúlyozzák: a híd nem csupán acél és kő, hanem egy élő kapocs két város között.

A híd, ami összeköt

A "reggeli a hídon" méltó kezdete volt a háromnapos Hídünnepnek. A közös étkezés szimbolikája egyszerre szólt a múltról, a jelenről és a jövőről, amikor a Duna két partjának lakói együtt ültek asztalhoz.

A nap azonban itt még nem ért véget: a hangulatos reggeli után a sport vette át a főszerepet, hiszen hídgyaloglással- és futással folytatódott az ünnepi programsorozat.

 

