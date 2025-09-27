Közös reggelivel ünnepelt Esztergom és Párkány a Hídünnep nyitónapján

A reggeli a Hídünnepen nem csupán kulináris élmény volt, hanem egy jelképes esemény is. A Mária Valéria híd Esztergom és Párkány közös szimbóluma, így az ünnepi reggeli a baráti kapcsolatok megerősítését is dicsőítette.

Képeken a Hídünnep közös reggelije Esztergomban.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Egyedülálló helyszín a közös étkezéshez

A Mária Valéria híd Esztergom egyik legikonikusabb látványossága, amely a mindennapokban a közlekedést szolgálja. Most azonban más szerepet kapott: terített asztalok sorakoztak rajta, ahová családok, barátok ülhettek le. A résztvevők egyszerre gyönyörködhettek a Bazilika impozáns látványában és a párkányi oldal panorámájában.

Közösséget építő pillanat

A hídon felszolgált reggeli több volt, mint étel és ital. Az ünnepi hangulatban elfogyasztott falatok az összetartozást is jelképezték. Esztergom és Párkány lakói így együtt köszönthették a Mária Valéria híd 130. születésnapját, amely hosszú évtizedek óta összeköti a Duna két partját.