Hernádi Ádám és Eugen Szabó a 130. Hídünnepen erősítették meg a két város kapcsolatát

A Hídünnep különleges pillanatot hozott Esztergomba, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze a Mária Valéria híd 130 éves jubileumán. Mielőtt a két ország miniszterelnöke, Orbán Viktor és Robert Fico elmondta volna ünnepi köszöntőjét, a Esztergom és Párkány polgármestere szólt az ünneplőkhöz. Az eseményen Hernádi Ádám és Eugen Szabó hangsúlyozták: a híd a barátság, a kölcsönös bizalom és a közös jövő szimbóluma.

A 130. Hídünnep a közös célokról szólt.

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

A Hídünnep két város közös üzenete

A polgármesterek ünnepi beszédükben kiemelték a Mária Valéria híd történelmi és közösségi szerepét. Hernádi Ádám és Eugen Szabó köszönetet mondtak egymásnak az eddigi együttműködésért, és hangsúlyozták, hogy Esztergom és Párkány kapcsolata a bizalomra épül, ami a jövőben is meghatározó marad.

Új híd épülhet

Az ünnep másik fontos üzenete volt, hogy a két ország közösen tervezi egy új híd felépítését. A most előkészítés alatt álló projekt egy teherhíd lesz, amely tovább erősíti majd a kapcsolatot, és új lehetőségeket teremt a régió fejlődéséhez.

Az ünneplőket kérdeztük, mi az ünnep jelentősége.

Két ország, egy cél

A Hídünnepen beszédet mondott Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor és Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico is, akik a további jó szomszédságban bíznak. Az eseményen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár, Komárom-Esztergom vármegyei 3. sz. országgyűlési képviselő.

A barátság hídja

A Mária Valéria híd 130 éves jubileuma nem csupán a múlt felidézéséről szólt, hanem a jövőbe mutató üzenetet is hordozott. A két város vezetői megerősítették: a híd az összetartozás szimbóluma, amelyre újabb közös építkezések és közösségi kapcsolatok alapozhatók.

Esztergom polgármesterének ünnepi köszöntője

Hernádi Ádám polgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy a Mária Valéria híd több mint egy egyszerű építmény: mindannyiunk életének része, ami velünk együtt éli a hétköznapokat és az ünnepeket. Hangsúlyozta, hogy míg 130 évvel ezelőtt a híd a modernizáció és a kapcsolatok elmélyítésének szimbóluma volt, ma már a barátságot, a sikeres együttműködést és a közösséget jelképezi. „Ez a híd a békés egymás mellett élés példája, ami megmutatja, hogy örömben és aggodalomban is együtt vagyunk” – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy a Duna folyama nem elválaszt, hanem összeköti a két testvérvárost, Esztergomot és Párkányt.