Hernádi Ádám és Eugen Szabó a 130. Hídünnepen erősítették meg a két város kapcsolatát
A mai Hídünnep Esztergomban és Párkányban a Mária Valéria híd 130 éves évfordulóját köszöntötte. A híd jelentőségéről Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere és Eugen Szabó, Párkány polgármestere is beszélt, kiemelve a közösség és az együttműködés erejét. A hídünnep jelentős számú tömeg előtt zajlott.
A Hídünnep különleges pillanatot hozott Esztergomba, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze a Mária Valéria híd 130 éves jubileumán. Mielőtt a két ország miniszterelnöke, Orbán Viktor és Robert Fico elmondta volna ünnepi köszöntőjét, a Esztergom és Párkány polgármestere szólt az ünneplőkhöz. Az eseményen Hernádi Ádám és Eugen Szabó hangsúlyozták: a híd a barátság, a kölcsönös bizalom és a közös jövő szimbóluma.
A Hídünnep két város közös üzenete
A polgármesterek ünnepi beszédükben kiemelték a Mária Valéria híd történelmi és közösségi szerepét. Hernádi Ádám és Eugen Szabó köszönetet mondtak egymásnak az eddigi együttműködésért, és hangsúlyozták, hogy Esztergom és Párkány kapcsolata a bizalomra épül, ami a jövőben is meghatározó marad.
Új híd épülhet
Az ünnep másik fontos üzenete volt, hogy a két ország közösen tervezi egy új híd felépítését. A most előkészítés alatt álló projekt egy teherhíd lesz, amely tovább erősíti majd a kapcsolatot, és új lehetőségeket teremt a régió fejlődéséhez.
Az ünneplőket kérdeztük, mi az ünnep jelentősége.
Két ország, egy cél
A Hídünnepen beszédet mondott Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor és Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico is, akik a további jó szomszédságban bíznak. Az eseményen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár, Komárom-Esztergom vármegyei 3. sz. országgyűlési képviselő.
A barátság hídja
A Mária Valéria híd 130 éves jubileuma nem csupán a múlt felidézéséről szólt, hanem a jövőbe mutató üzenetet is hordozott. A két város vezetői megerősítették: a híd az összetartozás szimbóluma, amelyre újabb közös építkezések és közösségi kapcsolatok alapozhatók.
Esztergom polgármesterének ünnepi köszöntője
Hernádi Ádám polgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy a Mária Valéria híd több mint egy egyszerű építmény: mindannyiunk életének része, ami velünk együtt éli a hétköznapokat és az ünnepeket. Hangsúlyozta, hogy míg 130 évvel ezelőtt a híd a modernizáció és a kapcsolatok elmélyítésének szimbóluma volt, ma már a barátságot, a sikeres együttműködést és a közösséget jelképezi. „Ez a híd a békés egymás mellett élés példája, ami megmutatja, hogy örömben és aggodalomban is együtt vagyunk” – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy a Duna folyama nem elválaszt, hanem összeköti a két testvérvárost, Esztergomot és Párkányt.
Szabó Eugen köszöntője
Párkány polgármestere kiemelte, a 130. évforduló egy különleges fejezet végét is jelenti a híd történetében: eddig a napig ugyanis a híd többet volt lezárva, mint nyitva, holnaptól azonban a nyitott időszak lesz a hosszabb, és napról napra hosszabbodik az az időszak a történetében, amikor összeköti a két várost.
Az esztergomi Prímás-szigetet a szlovákiai Párkány városával összekötő Mária Valéria hidat 1895. szeptember 28-án adták át, nevét I. Ferenc József és Erzsébet királyné legkisebb gyermekéről, Mária Valéria főhercegnőről kapta.
A hidat kétszer is felrobbantották, először 1919. július 22-én csehszlovák légionáriusok a híd párkányi oldalán található nyílást, amelyet később ideiglenes gyalogos híddal pótoltak. Másodszor 1944. december 26-án a visszavonuló német csapatok robbantották fel a híd három középső nyílását.
Ezután a hidat évtizedekig nem állították helyre, ezért a helyiek csak csonka hídnak nevezték. Végül 1999-ben született kormányközi megállapodás a híd újjáépítéséről. Az elkészült hidat 2001. október 11-én adta át Mikuláš Dzurinda szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök, valamint Günter Verheugen akkori EU-bővítési biztos.
Czunyiné dr. Bertalan Judit: lelkem egy darabja esztergomivá lett
Czunyiné dr. Bertalan Judit, államtitkár, a vármegye egyik fideszes országgyűlési képviselője így emlékezett meg az ünnepség után a felemelő pillanatokról:
"2010 és 2014 között - nehéz éveiben a városnak - kormánymegbízottként a lelkem egy kis darabja esztergomivá lett, és örökké esztergomi is maradt egy kicsit... Örömmel mentem a kedves meghívásra.
Esztergom méltó módon emlékezett meg a Mária Valéria híd megépítésének 130. évfordulójáról, amiért kijár az elismerés Hernádi Ádám polgármester úrnak is!"
Erős Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője ezt írta közösségi oldalán az ünnepséget követően:
"130 éve áll a Mária Valéria híd, amely összeköti a Duna két partját. A történelem során kétszer is lebombázták, de mindig újjáépült – mert erősebb a remény és az összefogás. Szimbolizálja a békét, a barátságot és az összefogást. Soha többé háborút!"
Az eseményt a Duna Tánceggyüttes és a Generáció Tánegyüttes műsora szinesítette.
