Helyszíni fotó: megérkezett a HÉV Esztergomba

Az 1-es vágányon, az Esztergom-Lábatlan vonal indulóvágányán álldogált szeptember 12-én a meglepő jármű. A HÉV ESztergomig közlekedett.

A HÉV Esztergomban állt

Forrás: beküldött

HÉV Esztergomban: itt az oka

A zöld-fehér járgányt olvasónk szúrta ki az esztergomi vasútállomáson. Meg is osztotta olvasóinkkal a fotókat. A vonalon egyébként BZ-motorvonatok közlekednek.

A most lencsevégre kapott jószág igencsak hasonlít a Bzmotra, csak a fényezés hajazott a Budapesten és az elővárosokban közlekedő HÉV-szerelvényekre. Különbség azért van, hiszen a fővárosi HÉV-járművek német MX és MXA tipusú motorvonatok.

Olvasói fotót kaptunk egy nem mindennapi vonatról, amely az esztergomi vasútállomáson várakozott.

A HÉV festéssel ellátott jármű Lábatlan felől érkezett, majd beállt a vágányra. Azt nem tudjuk, hogy a nap folyamán ez a jármű közlekedett-e a vonalon.

Máshová is ment már a HÉV - itt a magyarázat

Az eset egyáltalán nem kirívó, néhány hónapja ugyanis Somogy megyében is üzembe helyezett a MÁV-HÉV járműveket, írta a Sonline.hu. Ott a kaposvári állomáson fotóztak egy példányt.

A portálnak pedig György-Dávid Valentin, a Pannon Vasútegyesület alelnöke árulta el, tulajdonképpen hogy kerülhetett "vidékre" a helyi érdekű vasúti-vagyis arra kísértetiesen hasonlító - szerelvény.

– A MÁV több mint 40 éve használja a BZ-motorvonatokat, melyből kettőt néhány esztendeje átvett a HÉV– árulta el az alelnök. – Új festést kapott a motorvonat, az utasterét is átalakították. Ezek a járművek felkerültek Budapestre, de soha nem használták a HÉV-nél. A motorvonatokat idővel visszahozták a MÁV-állományába - mondta az alelnök.

A festés tehát maradt, így tűnhet fel az országban itt-ott HÉV-szerű jármű...