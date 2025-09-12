szeptember 12., péntek

Különleges jármű

48 perce

Helyszíni fotó: megérkezett a HÉV Esztergomba

Címkék#esztergomi vasútállomás#MÁV – HÉV#Bzmot 147#MÁV

Olvasói fotót kaptunk egy nem mindennapi vonatról. A HÉV Esztergomban, a vasútállomáson várakozott.

Feleki Marietta
Helyszíni fotó: megérkezett a HÉV Esztergomba

Forrás: Google Street View

Forrás: Google Street View

Az 1-es vágányon, az Esztergom-Lábatlan vonal indulóvágányán álldogált szeptember 12-én a meglepő jármű. A HÉV ESztergomig közlekedett.

A HÉV Esztergomban állt
A HÉV Esztergomban állt
Forrás: beküldött

HÉV Esztergomban: itt az oka

A zöld-fehér járgányt olvasónk szúrta ki az esztergomi vasútállomáson. Meg is osztotta olvasóinkkal a fotókat. A vonalon egyébként BZ-motorvonatok közlekednek. 

A most lencsevégre kapott jószág igencsak hasonlít a Bzmotra, csak a fényezés hajazott a Budapesten és az elővárosokban közlekedő HÉV-szerelvényekre. Különbség azért van, hiszen a fővárosi HÉV-járművek német MX és MXA tipusú motorvonatok.

Olvasói fotót kaptunk egy nem mindennapi vonatról, amely az esztergomi vasútállomáson várakozott.
Olvasói fotót kaptunk egy nem mindennapi vonatról, amely az esztergomi vasútállomáson várakozott. 
Forrás: beküldött

A HÉV festéssel ellátott jármű Lábatlan felől érkezett, majd beállt a vágányra. Azt nem tudjuk, hogy a nap folyamán ez a jármű közlekedett-e a vonalon. 

Máshová is ment már a HÉV - itt a magyarázat

Az eset egyáltalán nem kirívó, néhány hónapja ugyanis Somogy megyében is üzembe helyezett a MÁV-HÉV járműveket, írta a Sonline.hu. Ott a kaposvári állomáson fotóztak egy példányt.

A portálnak pedig György-Dávid Valentin, a Pannon Vasútegyesület alelnöke árulta el, tulajdonképpen hogy kerülhetett "vidékre" a helyi érdekű vasúti-vagyis arra kísértetiesen hasonlító - szerelvény. 

– A MÁV több mint 40 éve használja a BZ-motorvonatokat, melyből kettőt néhány esztendeje átvett a HÉV– árulta el az alelnök. – Új festést kapott a motorvonat, az utasterét is átalakították. Ezek a járművek felkerültek Budapestre, de soha nem használták a HÉV-nél. A motorvonatokat idővel visszahozták a MÁV-állományába - mondta az alelnök.

A festés tehát maradt, így tűnhet fel az országban itt-ott HÉV-szerű jármű...

 

 

