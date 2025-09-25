1 órája
Íme a legizgalmasabb hétvégi programok
Idén ősszel sem maradhatnak el a szüreti mulatságok, a zenés esték és a családi rendezvények a térségben. A hétvégi programok között Komáromtól Esztergomig számos különleges esemény várja az érdeklődőket.
Most is színes hétvégi programokkal várják az érdeklődőket: lesznek koncertek, gyerekprogramok, történelmi időutazások, szüreti mulatság és gasztronómiai élmények is.
Komáromtól Tatán és Szomódon át egészen Esztergomig mindenki találhat kedvére való kikapcsolódást.
Színes hétvégi programok
Ősz beköszöntével ismét megelevenednek a hagyományok: szüreti felvonulások, családi rendezvények és zenés esték várják a környékbelieket. A klasszikus mulatságok mellett különleges kulturális és gasztronómiai programok is színesítik a kínálatot, így érdemes előre beírni a naptárba a hétvégi eseményeket.
Komárom élmény a családnak
A Monostori erőd falai között szeptember 27-én, szombaton idézik fel Klapka György és katonái hősies történetét. A nap folyamán vidám gyerekkoncert, mesemusical, interaktív játékok és izgalmas tárlatvezetések várják a látogatókat. A belépés 10 éves korig díjtalan, a 11–18 éves diákok 1.500 forintos jeggyel, a felnőttek pedig 2.000 forintért (komáromi lakosok) vagy 3.000 forintért (nem komáromi lakosok) vehetnek részt a programon.
Tata is többféle élményt kínál
- A Kuny Domokos Múzeumban szeptember 27-én, szombaton 10:00 és 13:00 óra között „Ősz a csokoládéban” címmel várják az édesszájú látogatókat.
- Ugyancsak Tata ad otthont a múzeum és a Tatai Turisztikai Egyesület által szervezett történelmi időutazásnak: az indulás pénteken (szeptember 26-án) 16:00 órakor, illetve szombaton (szeptember 27-én) 10:00 órakor lesz a Tóvároskerti vasútállomástól.
- Az Angyalok és Tündérek Galériában szombaton 10:00 órától Pavlova tortát készíthetnek az érdeklődők.
- A gyerekeket a Magyar Népmese Napja alkalmából a Tatai Művelődési Központ várja szeptember 27-én, szombaton 10:00 és 16:00 óra között bábmesével, élőszereplős előadással, mesemondással, kézműves foglalkozással és agyagozással – a belépés itt ingyenes.
- A hétvége csúcspontja vasárnap este érkezik: szeptember 28-án, vasárnap 19:00 órától a Piramis, 20:30-tól pedig a Karthago ad ingyenes koncertet a Kastélytéren a Szerencsekoncertek sorozat részeként.
Szomódon őszi mulatság
Szombaton rendezik meg a X. Szüreti főzőversenyt és bált Szomódon. A program szeptember 27-én, 13:00 órakor kezdődik a főzőversennyel, amelyre 12 csapat nevezett. 14:30-tól a Party Pop Band hívogatja a résztvevőket, majd 15:00 órakor elindul a látványos felvonulás lovasokkal, oldtimer autókkal és a Dotto kisvonattal. 17:00 órakor eredményhirdetés következik, ekkor kóstolhatók meg a versenyző csapatok ételei is. A napot szüreti bál zárja: este 20:00 órától a YO-Zantiban szórakoztatja a vendégeket a Party Pop Band.
Esztergomban három napos ünnep
A hétvége a Mária Valéria híd 130. évfordulójáról szól: szeptember 26. és 28. között az Erzsébet parkban ingyenes koncertek és családi programok színesítik a kínálatot. Emellett a város számos más eseményt is kínál: pénteken a Kutatók Éjszakáján több helyszínen várják a látogatókat, szombaton Karkus János előadására kerül sor a Szentgyörgymezői Olvasókörben, míg vasárnap a Tour de Esztergom kerékpáros esemény és a kosárfonó workshop színesíti a programot.