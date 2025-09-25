Íme a legizgalmasabb hétvégi programok

Most is színes hétvégi programokkal várják az érdeklődőket: lesznek koncertek, gyerekprogramok, történelmi időutazások, szüreti mulatság és gasztronómiai élmények is.

Komáromtól Tatán és Szomódon át egészen Esztergomig mindenki találhat kedvére való kikapcsolódást.

Ősz beköszöntével ismét megelevenednek a hagyományok: szüreti felvonulások, családi rendezvények és zenés esték várják a környékbelieket. A klasszikus mulatságok mellett különleges kulturális és gasztronómiai programok is színesítik a kínálatot, így érdemes előre beírni a naptárba a hétvégi eseményeket.

Komárom élmény a családnak

A Monostori erőd falai között szeptember 27-én, szombaton idézik fel Klapka György és katonái hősies történetét. A nap folyamán vidám gyerekkoncert, mesemusical, interaktív játékok és izgalmas tárlatvezetések várják a látogatókat. A belépés 10 éves korig díjtalan, a 11–18 éves diákok 1.500 forintos jeggyel, a felnőttek pedig 2.000 forintért (komáromi lakosok) vagy 3.000 forintért (nem komáromi lakosok) vehetnek részt a programon.

Tata is többféle élményt kínál

A Kuny Domokos Múzeumban szeptember 27-én, szombaton 10:00 és 13:00 óra között „Ősz a csokoládéban” címmel várják az édesszájú látogatókat.

Ugyancsak Tata ad otthont a múzeum és a Tatai Turisztikai Egyesület által szervezett történelmi időutazásnak: az indulás pénteken (szeptember 26-án) 16:00 órakor, illetve szombaton (szeptember 27-én) 10:00 órakor lesz a Tóvároskerti vasútállomástól.

Az Angyalok és Tündérek Galériában szombaton 10:00 órától Pavlova tortát készíthetnek az érdeklődők.

A gyerekeket a Magyar Népmese Napja alkalmából a Tatai Művelődési Központ várja szeptember 27-én, szombaton 10:00 és 16:00 óra között bábmesével, élőszereplős előadással, mesemondással, kézműves foglalkozással és agyagozással – a belépés itt ingyenes.

alkalmából a Tatai Művelődési Központ várja szeptember 27-én, szombaton 10:00 és 16:00 óra között bábmesével, élőszereplős előadással, mesemondással, kézműves foglalkozással és agyagozással – a belépés itt ingyenes. A hétvége csúcspontja vasárnap este érkezik: szeptember 28-án, vasárnap 19:00 órától a Piramis, 20:30-tól pedig a Karthago ad ingyenes koncertet a Kastélytéren a Szerencsekoncertek sorozat részeként.

Szomódon őszi mulatság

Szombaton rendezik meg a X. Szüreti főzőversenyt és bált Szomódon. A program szeptember 27-én, 13:00 órakor kezdődik a főzőversennyel, amelyre 12 csapat nevezett. 14:30-tól a Party Pop Band hívogatja a résztvevőket, majd 15:00 órakor elindul a látványos felvonulás lovasokkal, oldtimer autókkal és a Dotto kisvonattal. 17:00 órakor eredményhirdetés következik, ekkor kóstolhatók meg a versenyző csapatok ételei is. A napot szüreti bál zárja: este 20:00 órától a YO-Zantiban szórakoztatja a vendégeket a Party Pop Band.