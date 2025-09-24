A bakonyaljai faluban nyílik Magyarország egyetlen Mikulásvárosa -videó

A császári westernfalu, HenryxCity-ről már a Kemma.hu- is többször írt. A bakonyaljai cowboyfaluban a vadnyugati élet megelevenedik, kisvonattal, kocsmákkal, bemutatókkal. Azonban a szezonzárás után is van élet, a kocsma ajtók télen nem lasszós cowboyokat, hanem Mikulás manóit rejtik majd.

HenryxCitybe költözik a Mikulás

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Hangulatos videóval mutatta be a császári Henryxcity a szezonzáró utáni innovációját. Mint a posztjukban írták : itt rendezik be Magyarország első Mikulásvárosát.

Az előkészületekről kulisszatitkokat is megosztottak. Így már megtudtuk, hogy Mikulás manói Császáron szorgoskodnak, hogy november 22-től öt hétvégén át igazi karácsonyi hangulat legyen a városkában.