1 órája
A bakonyaljai faluban nyílik Magyarország egyetlen Mikulásvárosa -videó
A kistelepülés a westernfalujáról ismert. Ám novembertől átadja helyét Lappföldnek Mikulásvárossá válik a HenryxCity.
A császári westernfalu, HenryxCity-ről már a Kemma.hu- is többször írt. A bakonyaljai cowboyfaluban a vadnyugati élet megelevenedik, kisvonattal, kocsmákkal, bemutatókkal. Azonban a szezonzárás után is van élet, a kocsma ajtók télen nem lasszós cowboyokat, hanem Mikulás manóit rejtik majd.
Westernfaluba érkezik a Mikulás - HenryxCity átalakul
Hangulatos videóval mutatta be a császári Henryxcity a szezonzáró utáni innovációját. Mint a posztjukban írták : itt rendezik be Magyarország első Mikulásvárosát.
Az előkészületekről kulisszatitkokat is megosztottak. Így már megtudtuk, hogy Mikulás manói Császáron szorgoskodnak, hogy november 22-től öt hétvégén át igazi karácsonyi hangulat legyen a városkában.