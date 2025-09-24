szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

17°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szezon

1 órája

A bakonyaljai faluban nyílik Magyarország egyetlen Mikulásvárosa -videó

Címkék#HenryxCity#téli szezon#Mikulás

A kistelepülés a westernfalujáról ismert. Ám novembertől átadja helyét Lappföldnek Mikulásvárossá válik a HenryxCity.

Feleki Marietta

A császári westernfalu, HenryxCity-ről már a Kemma.hu- is többször írt. A bakonyaljai cowboyfaluban a vadnyugati élet megelevenedik, kisvonattal, kocsmákkal, bemutatókkal. Azonban a szezonzárás után is van élet, a kocsma ajtók télen nem lasszós cowboyokat, hanem Mikulás manóit rejtik majd.

HenryxCitybe költözik a Mikulás
HenryxCitybe költözik a Mikulás
Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Westernfaluba érkezik a Mikulás - HenryxCity átalakul

Hangulatos videóval mutatta be a császári Henryxcity a szezonzáró utáni innovációját. Mint a posztjukban írták : itt rendezik be Magyarország első Mikulásvárosát. 

Az előkészületekről kulisszatitkokat is megosztottak. Így már megtudtuk, hogy Mikulás manói Császáron szorgoskodnak, hogy november 22-től öt hétvégén át igazi karácsonyi hangulat legyen a városkában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu