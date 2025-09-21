Így tüntették el az árvíz nyomait a települések

Épp egy éve volt a 2024 szeptemberi árvíz a Dunán, amely sok feladatot adott a felkészüléskor és az áradás legerősebb napjaiban. Ám az ár levonulása után jött a munka másik fele, amely még most is tart. Az árvízi visszaemlékezés következő fejezetében sorra vesszük, hogy zajlott, zajlik a településeken a helyreállítás.

A helyreállítás az árvíz levonulása után is sok munkát adott. Vis maior alapból jutott a költségekre.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Helyreállítások az árvíz sújtotta településeken

Mint az árvíz levonulása után a kormányzat bejelentette:a vis maior alap biztosítja a károkat szenvedett települések helyreállítási költségeit. A vis maior alapból pályázni lehetett, így sokmilliós tételeket osztottak ki az alapból.

Dunaalmás

Dunaalmáson nagy károk keletkeztek, sok mindent tönkretett a rekord közeli árvíz. Makay Tibor polgármester a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a támogatás összege 7 millió 599 ezer forint, amit az önkormányzatnak 2026. április végéig kell elszámolnia, illetve eddig kell befejezni a helyreállítási munkákat.