1 órája
Így tüntették el az árvíz nyomait a települések
A 2024-es őszi árvíz nyomai még jó ideig látszottak a településeken. A helyreállítás az r levonulása után is sok munkát adott. Vis maior alapból jutott a költségekre.
Épp egy éve volt a 2024 szeptemberi árvíz a Dunán, amely sok feladatot adott a felkészüléskor és az áradás legerősebb napjaiban. Ám az ár levonulása után jött a munka másik fele, amely még most is tart. Az árvízi visszaemlékezés következő fejezetében sorra vesszük, hogy zajlott, zajlik a településeken a helyreállítás.
Helyreállítások az árvíz sújtotta településeken
Mint az árvíz levonulása után a kormányzat bejelentette:a vis maior alap biztosítja a károkat szenvedett települések helyreállítási költségeit. A vis maior alapból pályázni lehetett, így sokmilliós tételeket osztottak ki az alapból.
- Dunaalmás
Dunaalmáson nagy károk keletkeztek, sok mindent tönkretett a rekord közeli árvíz. Makay Tibor polgármester a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a támogatás összege 7 millió 599 ezer forint, amit az önkormányzatnak 2026. április végéig kell elszámolnia, illetve eddig kell befejezni a helyreállítási munkákat.
GALÉRIA: Életképek az árvíz sújtotta dunaalmási lovardából (Fotók: F.P.)Fotók: Flajsz Péter
Az alapból megsüllyedt parkolót és utat kellett helyreállítani. Az összeghez 2025.júliusban jutott hozzá a település.
2.Nyergesújfalu
A településen nemcsak a Duna hanem az árvízkor megduzzadó Bajóti-patak is adott megoldandó feladatot. A patak partjának egy részén, egy Honvéd ligeti közterületen, illetve a főutcai volt általános iskola, jelenleg tornateremnek, tanuszodának helyet adó épülete körüli részen.
Képeken az árvíz sújtotta Dunakanyar (Fotó: MTI)Fotók: MTI
A tevékenység összköltsége az adott időszakban 23 millió forint volt. A település vis maior alapból igényelte vissza az összeget.
3.Esztergom
A város kitettsége az árvíznek nagy volt, a Prímás-sziget jó része víz alá került a 2024. őszi árvízkor. A település 135 millió forintot költött az árvízi védekezés költségeinek fedezésére, amelyet a vis maior alapból igényelt vissza.
Ezen kívül a Suzuki Aréna is károsodott a beömlő víz miatt. A multifunkciós sportcsarnok mélyföldszinti részét elárasztotta a víz, emiatt újra kell burkolni a területet, a falakat is le kell kaparni, újrafesteni. Ezen túl számos elektronikai és gépészeti elemet is cserélni kellett.
GALÉRIA: A tetőzés előtti utolsó órák Esztergom térségében (Fotók: Sz.A.)Fotók: Sz. A.
Mit megírtuk, az árvíz utáni helyreállítás költsége 14 millió forint volt, ennek az összegnek a 90 százalékát, azaz 12 millió 600 ezer forintot kívánja Esztergom támogatásból fedezni. Az árvízi költségek 10 százalékát pedig önrészből állta a város.
4.Pilismarót
A Duna part nyaralótelepülésén versenyt futottak az idővel, nagy volt a kockázata a vízbetörésnek. Emiatt rendegetek munkát adott az árvízre való felkészülés és a gát megtartása az áradás legkritikusabb napjaiban.
Egyszer gátszakadással is küzdeni kellett, rengeteg munkagép közlekedett a védvonal környékén. Pilismaróton még 2025 nyarán is látszódtak a védekezés nyomai, amelyet a munkagépek okoztak.
Az árvízzel érintett utcákban, a Diófa utca, a Nyárfa utca, az Eperfa utca, az Akácos utca és a Berkenye utcákban kell az aszfaltot helyrehozni: A helyreállításra 10 millió 400 ezer forintot költenek Maróton, osztotta meg a polgármester a Kemma.hu-val.
A rekordárvíz akkor vízmennyiséget hozott, hogy a régi szobi rév határában levő, országos védműhálózathoz tartozó gátat át kellett vágni. Minderre azért volt szükség, mert a felgyülemlett vizet így könnyebben leereszthették. A vis maior-támogatásból ezt a gátat kellett helyreállítani, körülbelül 20 méteres szakaszon. A helyreállítás 12 millió 509 ezer 500 forintba került.
GALÉRIA: A katonák Pilismaróton is segítenek az árvíz elleni védekezésben (Fotó: F.M.)Fotók: Feleki Marietta
5.Dömös
A kistelepülésen összesen 5,7 millió forintot költött az árvízi védekezésre. A 10 százalékos önkormányzati önerő biztosításaval 5,ó millió 130 ezer forintra pályáztak a vis maior alapból.