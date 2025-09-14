szeptember 14., vasárnap

1 órája

Helyesírás kvíz: csak 10 kérdés, de a legtöbben elbuknak rajta

A magyar helyesírás sokszor igazi fejtörőt okoz, hiszen tele van apró buktatókkal, amelyeket még a gyakorlott nyelvhasználók is könnyen eltévesztenek. A helyesírás szabályainak gyakorlása azonban játékosan is lehetséges. Mint például most. Neked sikerül 10/10-re kitöltened helyesírás kvízünket?

Varga Panna

Ez a helyesírás kvíz most játékosan teszi próbára a tudásodat. Tíz kérdés vár rád, mindegyiknél csak egy helyes válasz létezik. A végén pedig összesítheted a pontjaidat, és megtudhatod, mennyire írsz helyesen.  Készülj fel, mert lesznek könnyű és alattomosan trükkös feladatok is – meglátjuk, mennyire vagy otthon a magyar nyelv szabályaiban. Indulhat a kvíz? 

Tudod, hogyan kel írni a legegyszerűbb szavakat, szókapcsolatokat? Tízkérdéses helyesírás kvízünkben most tesztelheted a tudásodat!
Helyesírás kvízünkben 10 egyszerű kérdésre kell jó választ adni
Forrás:  Kemma.hu

Egyszerű szavakat hoztunk most példának, de pont ebben rejlik a tévesztés lehetősége is. Tudod, hogyan kell írni példul azt, ha valamit meg kell csinálni? A muszály vagy muszáj helyesírása a jó? Vagy helyes-e így az alábbi mondat: „jövőhéten jobb idő lesz”.

1.
1. Melyik a helyes írásmód?
2.
2. Hogyan írjuk helyesen?
3.
3. Melyik a helyes?
4.
4. Válaszd ki a helyes alakot!
5.
5. Hogyan írjuk?
6.
6. Melyik a helyes?
7.
7. Hogyan írandó?
8.
8. Melyik az elfogadott írásmód?
9.
9. Melyik a helyes?
10.
10. Hogyan írjuk?

A helyesírás kvíz pontozása:

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

Értékelés: 

0–3 pont: Van még mit gyakorolni, de ne keseredj el – inkább ismételd át a magyar helyesírás szabályait!

4–6 pont: Szép eredmény, de néhány gyakori hibát érdemes átnézni, hogy ne kövesd el újra.

7–9 pont: Nagyon jó! Csak egy-két apróságon csúsztál meg.

10 pont: Gratulálunk! Valódi helyesírási bajnok vagy! 

 

 

