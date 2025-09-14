1 órája
Helyesírás kvíz: csak 10 kérdés, de a legtöbben elbuknak rajta
A magyar helyesírás sokszor igazi fejtörőt okoz, hiszen tele van apró buktatókkal, amelyeket még a gyakorlott nyelvhasználók is könnyen eltévesztenek. A helyesírás szabályainak gyakorlása azonban játékosan is lehetséges. Mint például most. Neked sikerül 10/10-re kitöltened helyesírás kvízünket?
Ez a helyesírás kvíz most játékosan teszi próbára a tudásodat. Tíz kérdés vár rád, mindegyiknél csak egy helyes válasz létezik. A végén pedig összesítheted a pontjaidat, és megtudhatod, mennyire írsz helyesen. Készülj fel, mert lesznek könnyű és alattomosan trükkös feladatok is – meglátjuk, mennyire vagy otthon a magyar nyelv szabályaiban. Indulhat a kvíz?
Egyszerű szavakat hoztunk most példának, de pont ebben rejlik a tévesztés lehetősége is. Tudod, hogyan kell írni példul azt, ha valamit meg kell csinálni? A muszály vagy muszáj helyesírása a jó? Vagy helyes-e így az alábbi mondat: „jövőhéten jobb idő lesz”.
A helyesírás kvíz pontozása:
Minden helyes válasz 1 pontot ér.
Értékelés:
0–3 pont: Van még mit gyakorolni, de ne keseredj el – inkább ismételd át a magyar helyesírás szabályait!
4–6 pont: Szép eredmény, de néhány gyakori hibát érdemes átnézni, hogy ne kövesd el újra.
7–9 pont: Nagyon jó! Csak egy-két apróságon csúsztál meg.
10 pont: Gratulálunk! Valódi helyesírási bajnok vagy!