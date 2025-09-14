Helyesírás kvíz: csak 10 kérdés, de a legtöbben elbuknak rajta

Ez a helyesírás kvíz most játékosan teszi próbára a tudásodat. Tíz kérdés vár rád, mindegyiknél csak egy helyes válasz létezik. A végén pedig összesítheted a pontjaidat, és megtudhatod, mennyire írsz helyesen. Készülj fel, mert lesznek könnyű és alattomosan trükkös feladatok is – meglátjuk, mennyire vagy otthon a magyar nyelv szabályaiban. Indulhat a kvíz?

Helyesírás kvízünkben 10 egyszerű kérdésre kell jó választ adni

Forrás: Kemma.hu

Egyszerű szavakat hoztunk most példának, de pont ebben rejlik a tévesztés lehetősége is. Tudod, hogyan kell írni példul azt, ha valamit meg kell csinálni? A muszály vagy muszáj helyesírása a jó? Vagy helyes-e így az alábbi mondat: „jövőhéten jobb idő lesz”.