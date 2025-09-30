11 perce
Kisgyerekes család menekült az éjjel a háztűz elől
Kis család otthona lett a lángok martalékává hajnalban. A tűzesetben teljes terjedelmében égett az ingatlan. Az egész családnak menekülnie kellett a háztűz elől
Háztűz a tokodi kis házban, egy családnak kellett elhagynia otthonát
Forrás: 24 Óra
Orrfacsaró füstszag terjeng még a kis tokodi utcában, ahol néhány órával ezelőtt egy családnak kellett menekülnie a háztűz elől.
Családot érte hajnalban a háztűz
Tűzoltók szirénája verte fel a csendes tokodi utcát szeptember 30-án hajnali fél 2 előtt nem sokkal. A tégla építésű iker családi ház melléképülete égett teljes terjedelmében. A háztűz helyszínére riasztott esztergomi és nyergesújfalui hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet, tájékoztatott a katasztrófavédelem.
Mentők is siettek a családhoz
A melléképületben hárman laktak: egy édesanya, a néhány hónapos kisbabája és nagyobb gyereke menekült a tűz elől, el kellett hagyniuk az otthonukat. Úgy tudjuk egyébként, hogy az éjjeli tűzhöz a mentők is kiérkeztek.
Az egyik ingyenes Facebook-csoportban gyűjtést is szerveztek a kisgyerekes családnak egyébként: főleg ruhaneműt, cipőket kérnek nekik.
Előtte este Dorogon gyulladt ki egy lakóház két helyisége. A helyszínről négy gázpalackot is ki kellett menteni.
Másfél hete Bajon történt háztűz: a konyhában gyulladtak ki berendezési tárgyak.