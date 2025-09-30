szeptember 30., kedd

Riadalom

11 perce

Kisgyerekes család menekült az éjjel a háztűz elől

Kis család otthona lett a lángok martalékává hajnalban. A tűzesetben teljes terjedelmében égett az ingatlan. Az egész családnak menekülnie kellett a háztűz elől

Kemma.hu
Kisgyerekes család menekült az éjjel a háztűz elől

Háztűz a tokodi kis házban, egy családnak kellett elhagynia otthonát

Forrás: 24 Óra

Orrfacsaró füstszag terjeng még a kis tokodi utcában, ahol néhány órával ezelőtt egy családnak kellett menekülnie a háztűz elől.

Háztűz ütött ki a tokodi kis házban, egy családnak kellett elhagynia otthonát
Háztűz a tokodi kis házban, egy családnak kellett elhagynia otthonát
Forrás: 24 Óra

Családot érte hajnalban a háztűz

Tűzoltók szirénája verte fel a csendes tokodi utcát szeptember 30-án hajnali fél 2 előtt nem sokkal. A tégla építésű iker családi ház melléképülete égett teljes terjedelmében.  A háztűz helyszínére riasztott esztergomi és nyergesújfalui hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet, tájékoztatott a katasztrófavédelem. 

Mentők is siettek a családhoz

A melléképületben hárman laktak: egy édesanya, a néhány hónapos kisbabája és nagyobb gyereke menekült a tűz elől, el kellett hagyniuk az otthonukat. Úgy tudjuk egyébként, hogy az éjjeli tűzhöz a mentők is kiérkeztek.

Az egyik ingyenes Facebook-csoportban gyűjtést is szerveztek a kisgyerekes családnak egyébként: főleg ruhaneműt, cipőket kérnek nekik.

Előtte este Dorogon gyulladt ki egy lakóház két helyisége. A helyszínről négy gázpalackot is ki kellett menteni.

Másfél hete Bajon történt háztűz: a konyhában gyulladtak ki berendezési tárgyak.

 

