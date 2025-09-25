Előkerültek a hótaposók: még csak szeptember van, de már leesett az első a hó

A napokban hazánkban még a vénasszonyok nyara éreztette hatását, ám a környező országokban már igazi téli időjárás uralkodik. Míg nálunk esővel és lehűléssel kell számolni, addig az Alpok magasabb régióiban már megérkezett a szezon első havazása.

Az Alpok magasabb régióiban már megérkezett az idei első havazás, vastag hótakaró borította be a hegyoldalakat

Forrás: MetFigyelő/Facebook

Júliusban is havazás volt a szomszédban

Ahogy arról korábban, július 8-án megjelent cikkünkben beszámoltunk, idén még nyáron is előfordult, hogy a szomszédos Ausztriában havazott, ami igencsak szokatlan jelenség volt a kánikula közepén. Most azonban már a tél első jelei köszöntöttek be, hiszen az Olasz Alpokban fekvő Cervinia térségében szeptember 24-én vastagon beborította a hó a hegyoldalakat és az épületeket – számolt be róla a MetFigyelő.