3 órája

Előkerültek a hótaposók: még csak szeptember van, de már leesett az első a hó

Címkék#fagypont#Olasz Alpokban#hó#hőmérséklet

Míg nálunk még csak eső és lehűlés érkezik, a környező országok magashegységeiben már megjelentek a tél első jelei. Az Alpokban ugyanis szeptember végén is jelentős havazás alakult ki, amely vastagon beborította a hegyoldalakat.

Kemma.hu

A napokban hazánkban még a vénasszonyok nyara éreztette hatását, ám a környező országokban már igazi téli időjárás uralkodik. Míg nálunk esővel és lehűléssel kell számolni, addig az Alpok magasabb régióiban már megérkezett a szezon első havazása.

havazás
Az Alpok magasabb régióiban már megérkezett az idei első havazás, vastag hótakaró borította be a hegyoldalakat
Forrás: MetFigyelő/Facebook

Júliusban is havazás volt a szomszédban

Ahogy arról korábban, július 8-án megjelent cikkünkben beszámoltunk, idén még nyáron is előfordult, hogy a szomszédos Ausztriában havazott, ami igencsak szokatlan jelenség volt a kánikula közepén. Most azonban már a tél első jelei köszöntöttek be, hiszen az Olasz Alpokban fekvő Cervinia térségében szeptember 24-én vastagon beborította a hó a hegyoldalakat és az épületeket – számolt be róla a MetFigyelő.

Hamarabb jöhet a tél

A hőmérséklet fagypont alá süllyedt, így a hó tartósan megmaradt, a táj pedig teljesen télies képet mutat. Míg a hegyvidéki területeken a következő napokban is marad a télies idő, addig Magyarországon fokozatos lehűlés kezdődik. Bár hóra még várni kell, a mostani havazás előrevetíti, hogy az idei tél akár korábban is beköszönthet, mint az elmúlt években.

