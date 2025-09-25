3 órája
Előkerültek a hótaposók: még csak szeptember van, de már leesett az első a hó
Míg nálunk még csak eső és lehűlés érkezik, a környező országok magashegységeiben már megjelentek a tél első jelei. Az Alpokban ugyanis szeptember végén is jelentős havazás alakult ki, amely vastagon beborította a hegyoldalakat.
A napokban hazánkban még a vénasszonyok nyara éreztette hatását, ám a környező országokban már igazi téli időjárás uralkodik. Míg nálunk esővel és lehűléssel kell számolni, addig az Alpok magasabb régióiban már megérkezett a szezon első havazása.
Júliusban is havazás volt a szomszédban
Ahogy arról korábban, július 8-án megjelent cikkünkben beszámoltunk, idén még nyáron is előfordult, hogy a szomszédos Ausztriában havazott, ami igencsak szokatlan jelenség volt a kánikula közepén. Most azonban már a tél első jelei köszöntöttek be, hiszen az Olasz Alpokban fekvő Cervinia térségében szeptember 24-én vastagon beborította a hó a hegyoldalakat és az épületeket – számolt be róla a MetFigyelő.
Hamarabb jöhet a tél
A hőmérséklet fagypont alá süllyedt, így a hó tartósan megmaradt, a táj pedig teljesen télies képet mutat. Míg a hegyvidéki területeken a következő napokban is marad a télies idő, addig Magyarországon fokozatos lehűlés kezdődik. Bár hóra még várni kell, a mostani havazás előrevetíti, hogy az idei tél akár korábban is beköszönthet, mint az elmúlt években.